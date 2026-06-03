Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/universitenin-spor-salonunda-dolandiricilik-iddiasi-8-kisi-gozaltina-alindi-aralarinda-ogretim-1106216790.html
Üniversitenin spor salonunda dolandırıcılık iddiası: 8 kişi gözaltına alındı aralarında öğretim görevlisi de var
Üniversitenin spor salonunda dolandırıcılık iddiası: 8 kişi gözaltına alındı aralarında öğretim görevlisi de var
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir üniversitenin spor salonunda ödeme sisteminde usulsüzlük yaparak 4 milyon 400 bin liralık haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 8 kişi... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T11:49+0300
2026-06-03T11:54+0300
türki̇ye
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0a/1105628340_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_1fe7cea94039f55cd512b69b8df372ae.png
İstanbul'da bir üniversitenin spor salonunda kişi kapasitesinin üzerinde kayıt oluşturup ödeme sisteminde usulsüzlük yaparak yaklaşık 4 milyon 400 bin liralık haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin organizasyonu yönettiği değerlendirilen kişinin eşi olduğu, birinin de daha önce üniversitedeki görevinden ayrılarak başka üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.Ödenen paraları kendi hesaplarına yönlendirdikleri iddia edildiİstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, üniversitenin spor salonunu işleten iştirak şirketi çalışanlarının usulsüz yollarla gelir elde ettiğine ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.Yapılan incelemelerde, spor salonunun gelirlerinde düşüş yaşanırken, giderlerinde önceki dönemlere göre artış olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mali kayıtlar ve hesap hareketleri detaylı şekilde incelendi. Soruşturmada, şüphelilerin spor salonuna kayıt işlemleri sırasında ödeme yöntemi olarak kullanılan sistemdeki hesap bilgilerini değiştirerek kendi banka hesaplarını tanımladıkları ve müşterilerden alınan ödemeleri bu hesaplara yönlendirdikleri tespit edildi.Kapasitenin üzerinde kayıt yaptılar Ayrıca, şüphelilerin spor salonuna kapasitenin üzerinde kayıt alarak elde edilen gelirleri de kendi hesaplarına aktardıkları ve bu yöntemle yaklaşık 4 milyon 400 bin liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Hesap hareketlerinde yoğun para akışı bulunan şüphelileri belirleyen polis, aralarında antrenörlerin de bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerden birinin organizasyonu yönettiği değerlendirilen kişinin eşi olduğu, birinin de daha önce üniversitedeki görevinden ayrılarak başka üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/bakan-gurlek-duyurdu-221-kisiye-70-milyar-liralik-operasyon-1106181696.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0a/1105628340_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_d7184c752d82efb57b82a34b31c3a8a2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık

Üniversitenin spor salonunda dolandırıcılık iddiası: 8 kişi gözaltına alındı aralarında öğretim görevlisi de var

11:49 03.06.2026 (güncellendi: 11:54 03.06.2026)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMüzik ve spor ilişkisi
Müzik ve spor ilişkisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
İstanbul'da bir üniversitenin spor salonunda ödeme sisteminde usulsüzlük yaparak 4 milyon 400 bin liralık haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Alınan isimler arasında bir öğretim görevlisi ve antrenörler de var.
İstanbul'da bir üniversitenin spor salonunda kişi kapasitesinin üzerinde kayıt oluşturup ödeme sisteminde usulsüzlük yaparak yaklaşık 4 milyon 400 bin liralık haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin organizasyonu yönettiği değerlendirilen kişinin eşi olduğu, birinin de daha önce üniversitedeki görevinden ayrılarak başka üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.
© Mustafa Mert Karacaİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
İstanbul
© Mustafa Mert Karaca

Ödenen paraları kendi hesaplarına yönlendirdikleri iddia edildi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, üniversitenin spor salonunu işleten iştirak şirketi çalışanlarının usulsüz yollarla gelir elde ettiğine ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, spor salonunun gelirlerinde düşüş yaşanırken, giderlerinde önceki dönemlere göre artış olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mali kayıtlar ve hesap hareketleri detaylı şekilde incelendi. Soruşturmada, şüphelilerin spor salonuna kayıt işlemleri sırasında ödeme yöntemi olarak kullanılan sistemdeki hesap bilgilerini değiştirerek kendi banka hesaplarını tanımladıkları ve müşterilerden alınan ödemeleri bu hesaplara yönlendirdikleri tespit edildi.

Kapasitenin üzerinde kayıt yaptılar

Ayrıca, şüphelilerin spor salonuna kapasitenin üzerinde kayıt alarak elde edilen gelirleri de kendi hesaplarına aktardıkları ve bu yöntemle yaklaşık 4 milyon 400 bin liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Hesap hareketlerinde yoğun para akışı bulunan şüphelileri belirleyen polis, aralarında antrenörlerin de bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden birinin organizasyonu yönettiği değerlendirilen kişinin eşi olduğu, birinin de daha önce üniversitedeki görevinden ayrılarak başka üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Polis- Gözaltı- Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
TÜRKİYE
Bakan Gürlek duyurdu: 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon, 15 akaryakıt istasyonuna el konuldu
Dün, 09:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала