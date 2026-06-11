https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/guney-korede-oy-pusulasi-azligini-sorusturan-polis-secim-komisyonuna-baskin-duzenledi-1106418165.html

Güney Kore'de oy pusulası azlığını soruşturan polis seçim komisyonuna baskın düzenledi

Güney Kore'de oy pusulası azlığını soruşturan polis seçim komisyonuna baskın düzenledi

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de polis, 3 Haziran'daki yerel seçimler ile parlamento ara seçimlerinde, başkent Seul'ün bazı bölgelerinde yaşanan oy pusulası yetersizliği... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T10:44+0300

2026-06-11T10:44+0300

2026-06-11T10:44+0300

dünya

güney kore

seçim

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Seul polisi, Ulusal Seçim Komisyonu ve yerel ofislerde, yetersiz oy pusulaları nedeniyle "seçim yasalarının ihlali ve görevin ihmali" şüphesiyle soruşturma yürütüyordu. Polis soruşturma kapsamında Ulusal Seçim Komisyonu binasına baskın düzenledi.Ulusal Seçim Komisyonu binasına ve başkentteki diğer yerel ofislere baskın düzenleyen 100'ü aşkın polis, oy pusulası yetersizliğinin sebebini ve gerekli kanıtları araştırıyor.Polis soruşturması nedeniyle hareketliliği gören kent sakinleri, seçimlerin yeniden düzenlenmesi talebiyle oy pusulası yetersizliğini protesto etmeye başladı.Öte yandan, polisin "arama ve yakalama" listesinde seçimlerin ardından istifasını sunan eski Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Rho Tae-ak'ın da bulunduğu öne sürüldü.Güney Kore'de seçimlerGüney Kore'de 3 Haziran'da yerel seçimler ve parlamento ara seçimleri düzenlenmiş, iktidardaki Demokrat Parti galibiyet elde etmişti.Seul'deki Songpa ve Gangnam bölgeleri başta olmak üzere çok sayıda sandık merkezinde, oy pusulalarının yetersiz kaldığı, bu nedenle bazı noktalarda oy verme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirilmişti.Bazı seçmenlerin uzun süre bekledikten sonra oy kullanamadan sandık merkezlerinden ayrılmak zorunda kaldığı aktarılmıştı.Güney Kore Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Roh Tae-ak, 3 Haziran'daki yerel seçimler ile parlamento ara seçimlerinde başkent Seul'ün bazı bölgelerinde yaşanan oy pusulası yetersizliği nedeniyle 5 Haziran'da istifasını sunmuştu.Ayrıca başkentte binlerce kişi seçimlerin yeniden düzenlenmesi talebiyle oy pusulası yetersizliğini protesto etmişti.

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