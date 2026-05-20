Güney Kore Devlet Başkanı Lee: 'İsrail haddini aştı'

Güney Kore Devlet Başkanı Lee bugün İsrail’in uluslararası sularda Güney Kore vatandaşlarını gözaltına aldığını belirterek "haddini aştığını" söyledi. 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T09:24+0300

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, çarşamba günü (20 Mayıs) yaptığı açıklamada İsrail’in uluslararası sularda Güney Kore vatandaşlarını gözaltına aldığını belirterek, bu durumu “haddini aşan” bir hareket olarak nitelendirdi.Kabine toplantısında konuşan Lee, Güney Kore vatandaşlarının uluslararası hukuka göre geçerli olmayan gerekçelerle gözaltına alındığını ve bu tür eylemlerin tepki gösterilmeden geçiştirilip geçiştirilemeyeceğini sorguladı.İsrail’in eylemini “aşırı” bulan Lee ayrıca, birçok Avrupa ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin çıkardığı yakalama kararları kapsamında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu gözaltına almaya istekli olduğuna inandığını ancak Seul yönetiminin, bu konuda kendi kararını vermesi gerektiğini ifade etti.

