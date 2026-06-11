https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/g7-zirvesi-avrupadan-diplomasi-hamlesi-ukrayna-baris-gorusmeleri-icin-trumpi-ikna-etmeye-1106422278.html
G7 Zirvesi Avrupa’dan diplomasi hamlesi: Ukrayna barış görüşmeleri için Trump'ı ikna etmeye çalışacaklar
G7 Zirvesi Avrupa’dan diplomasi hamlesi: Ukrayna barış görüşmeleri için Trump'ı ikna etmeye çalışacaklar
Sputnik Türkiye
G7 Zirvesi öncesinde Avrupa ülkeleri, Ukrayna krizini sonlandırmaya yönelik kendilerinin de katılımıyla yeni bir müzakere süreci için ABD Başkanı Trump’ın... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
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Batı medyasının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre İngiltere, Fransa ve Almanya, önümüzdeki hafta Fransa'da gerçekleştirilecek G7 Zirvesi'ni ABD Başkanı Donald Trumpile kritik bir pazarlık masasına dönüştürmeye hazırlanıyor.Avrupalı politikacıların Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki rolünü ve ağırlığını artırmayı amaçladığı belirtilen haberde şu ifadeye yer verildi:Kaynaklara göre, Avrupalı liderleri, Trump'ın onların önerilerine destek vermesini istiyor. Onlara göre bu öneriler, Rusya'yı Avrupa, ABD ve Ukrayna temsilcileriyle “müzakere masasına oturmaya zorlayacak”. Kaynağa göre, Avrupalı liderler bu tür görüşmelerin Temmuz ayında gerçekleşebileceğine inanıyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda (SPIEF) yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istediğini belirtti. Ancak Kiev'in barış anlaşmalarına hazır olmadığını da sözlerine ekleyen Rus lider, Rusya'nın Ukrayna çatışmasına kısa vadeli bir son vermek yerine, uzun vadeli tarihsel bir perspektife sahip anlaşmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/rusyada-askeri-yetkiliye-yonelik-suikast-girisimi-engellendi-1106421591.html
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avrupa, abd, g7, i̇ngiltere, fransa, almanya, ukrayna, donald trump, vladimir putin, st. petersburg ekonomi forumu (spief)
avrupa, abd, g7, i̇ngiltere, fransa, almanya, ukrayna, donald trump, vladimir putin, st. petersburg ekonomi forumu (spief)
G7 Zirvesi Avrupa’dan diplomasi hamlesi: Ukrayna barış görüşmeleri için Trump'ı ikna etmeye çalışacaklar
G7 Zirvesi öncesinde Avrupa ülkeleri, Ukrayna krizini sonlandırmaya yönelik kendilerinin de katılımıyla yeni bir müzakere süreci için ABD Başkanı Trump’ın desteğini almayı hedefliyor.
Batı medyasının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre İngiltere, Fransa ve Almanya, önümüzdeki hafta Fransa'da gerçekleştirilecek G7 Zirvesi'ni ABD Başkanı Donald Trumpile kritik bir pazarlık masasına dönüştürmeye hazırlanıyor.
Avrupalı politikacıların Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki rolünü ve ağırlığını artırmayı amaçladığı belirtilen haberde şu ifadeye yer verildi:
“Avrupa liderleri, önümüzdeki hafta Fransa'da yapılacak G7 Zirvesini, Rusya ve Ukrayna arasında yeni barış görüşmelerini ilerletmede ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini sağlamayı hedefliyor.”
Kaynaklara göre, Avrupalı liderleri, Trump'ın onların önerilerine destek vermesini istiyor. Onlara göre bu öneriler, Rusya'yı Avrupa, ABD ve Ukrayna temsilcileriyle “müzakere masasına oturmaya zorlayacak”. Kaynağa göre, Avrupalı liderler bu tür görüşmelerin Temmuz ayında gerçekleşebileceğine inanıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda (SPIEF) yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istediğini belirtti. Ancak Kiev'in barış anlaşmalarına hazır olmadığını da sözlerine ekleyen Rus lider, Rusya'nın Ukrayna çatışmasına kısa vadeli bir son vermek yerine, uzun vadeli tarihsel bir perspektife sahip anlaşmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.