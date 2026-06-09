Türk Milli Takımı'nın kamp yaptığı Arizona'da kavurucu sıcaklar: Takım ilk idmana çıktı
© AA / Tayfun CoşkunA Milli Takımı'nın kamp yaptığı Arizona kavurucu sıcaklar etkisinde: Takım idmana çıktı
© AA / Tayfun Coşkun
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını yaptığı Arizona'da hava sıcaklığı günlük yaşamı zorluyor. Öte yandan takım ilk seyircili idmanına çıktı.
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren A Milli Futbol Takımı, buradaki ilk idmanını taraftar eşliğinde yaptı. Arizona Athletic Grounds'taki antrenman teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.
© AA / Tayfun CoşkunA Milli Takımı'nın kamp yaptığı Arizona kavurucu sıcaklar etkisinde: Takım idmana çıktı
A Milli Takımı'nın kamp yaptığı Arizona kavurucu sıcaklar etkisinde: Takım idmana çıktı
© AA / Tayfun Coşkun
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. İdman şut çalışmasıyla tamamlandı.
A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını 3 binin üzerinde taraftar takip etti.
Tedavisi devam eden Kenan Yıldız, takımdan ayrı çalıştı.
© AA / Tayfun CoşkunA Milli Takımı'nın kamp yaptığı Arizona kavurucu sıcaklar etkisinde: Takım idmana çıktı
A Milli Takımı'nın kamp yaptığı Arizona kavurucu sıcaklar etkisinde: Takım idmana çıktı
© AA / Tayfun Coşkun
Mesa'da sıcak hava dalgası
Arizona'da sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrederken, güneşin en tepede olduğu öğlen saatlerinde insanlar dışarı çıkmıyor.
A Milli Futbol Takımı'nın hazırlıklarını gerçekleştirdiği Arizona Athletic Grounds'ta sıcaklık uyarısı yapıldı.
© AA / Tayfun CoşkunA Milli Takımı'nın kamp yaptığı Arizona kavurucu sıcaklar etkisinde: Takım idmana çıktı
A Milli Takımı'nın kamp yaptığı Arizona kavurucu sıcaklar etkisinde: Takım idmana çıktı
© AA / Tayfun Coşkun
Millilerin ilk antrenmanı taraftara açık olarak yapılırken, gündüz saatlerinde tesislerdeki ekranlarda sıcaklık sebebiyle taraftar festivalinin iptal edilebileceği uyarısında bulunuldu. Ancak hava sıcaklığı daha fazla artmayınca, organizasyon yapıldı.
© AA / Tayfun CoşkunA Milli Takımı'nın kamp yaptığı Arizona kavurucu sıcaklar etkisinde: Takım idmana çıktı
A Milli Takımı'nın kamp yaptığı Arizona kavurucu sıcaklar etkisinde: Takım idmana çıktı
© AA / Tayfun Coşkun
A Milli Futbol Takımı, sıcaklık sebebiyle antrenmanlarını yerel saatle 19.15'te yapıyor.