https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/fidandan-abd-iran-aciklamasi-gelismeler-bizi-endiselendiriyor-sinir-tuketici-olsa-da-muzakereler-1106424373.html

Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Gelişmeler endişelendiriyor, sinir tüketici olsa da müzakereler nihai olmalı

Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Gelişmeler endişelendiriyor, sinir tüketici olsa da müzakereler nihai olmalı

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İran-ABD açıklaması: Ne kadar sinir tüketici olsada müzakereler nihali olmalı 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T12:30+0300

2026-06-11T12:30+0300

2026-06-11T12:41+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ziyaret kapsamında bulunduğu Sofya’da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile ortak basın toplantısı düzenledi. Hakan Fidan, İran-ABD arasında yaşanan son gelişmelerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: 'Topyekun savaşa dönmenin kimseye faydası yok'‘Savaşın tırmanmasının yeniden topyekun savaş ortamına dönülmesinin hiçbir faydası olmadığını hep beraber görüyoruz.'‘Ne kadar yorucu ve sinir tüketici olsa da müzakerelerin nihaii olması gerekmekte. Bizim de tavsiyemiz bu yönde.'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/orta-doguda-son-durum-abd-irani-vurdu-iran-karsilik-verdi-kuveyt-urdun-ve-bahreynde-sicak-saatler-1106414446.html

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