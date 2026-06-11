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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/fidandan-abd-iran-aciklamasi-gelismeler-bizi-endiselendiriyor-sinir-tuketici-olsa-da-muzakereler-1106424373.html
Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Gelişmeler endişelendiriyor, sinir tüketici olsa da müzakereler nihai olmalı
Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Gelişmeler endişelendiriyor, sinir tüketici olsa da müzakereler nihai olmalı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İran-ABD açıklaması: Ne kadar sinir tüketici olsada müzakereler nihali olmalı 11.06.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ziyaret kapsamında bulunduğu Sofya’da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile ortak basın toplantısı düzenledi. Hakan Fidan, İran-ABD arasında yaşanan son gelişmelerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: 'Topyekun savaşa dönmenin kimseye faydası yok'‘Savaşın tırmanmasının yeniden topyekun savaş ortamına dönülmesinin hiçbir faydası olmadığını hep beraber görüyoruz.'‘Ne kadar yorucu ve sinir tüketici olsa da müzakerelerin nihaii olması gerekmekte. Bizim de tavsiyemiz bu yönde.'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/orta-doguda-son-durum-abd-irani-vurdu-iran-karsilik-verdi-kuveyt-urdun-ve-bahreynde-sicak-saatler-1106414446.html
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hakan fidan, i̇ran, abd

Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Gelişmeler endişelendiriyor, sinir tüketici olsa da müzakereler nihai olmalı

12:30 11.06.2026 (güncellendi: 12:41 11.06.2026)
© Murat GökHakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova
Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İran-ABD açıklaması: Ne kadar sinir tüketici olsada müzakereler nihali olmalı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ziyaret kapsamında bulunduğu Sofya’da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Hakan Fidan, İran-ABD arasında yaşanan son gelişmelerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:
‘Gelişmeler gerçekten bizi endişelendirmekte. Tarafların karşılıklı taarruzlarını durdurup müzakere masasına dönmelerini ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz.'

'Topyekun savaşa dönmenin kimseye faydası yok'

‘Savaşın tırmanmasının yeniden topyekun savaş ortamına dönülmesinin hiçbir faydası olmadığını hep beraber görüyoruz.'
‘Ne kadar yorucu ve sinir tüketici olsa da müzakerelerin nihaii olması gerekmekte. Bizim de tavsiyemiz bu yönde.'
Kızıldeniz, Basra Körfezi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
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