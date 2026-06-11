https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/fenerbahceden-teknik-direktor-aciklamasi-1106437433.html

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör ve teknik ekip anlaşmalarına dair çıkan haberleri yalanladı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T19:28+0300

2026-06-11T19:28+0300

2026-06-11T19:28+0300

spor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

aziz yıldırım

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

teknik direktör

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Fenerbahçe, son günlerde kulübün yeni teknik direktör ve teknik ekiple anlaşma sağladığı yönünde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun şu ana kadar herhangi bir teknik direktör veya teknik ekip üyesiyle anlaşma yapmadığı belirtildi. Kulüp, kamuoyunu yanıltıcı haber ve spekülasyonların sürmesi halinde ilgili kişiler hakkında yasal haklarını kullanacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/fenerbahce-forma-satisinda-rekor-kirdi-kulup-150-milyon-tl-ciro-elde-etti-1106352076.html

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Sputnik Türkiye

fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, aziz yıldırım, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, teknik direktör