https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/fenerbahceden-teknik-direktor-aciklamasi-1106437433.html
Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör ve teknik ekip anlaşmalarına dair çıkan haberleri yalanladı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T19:28+0300
2026-06-11T19:28+0300
2026-06-11T19:28+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
aziz yıldırım
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
teknik direktör
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Fenerbahçe, son günlerde kulübün yeni teknik direktör ve teknik ekiple anlaşma sağladığı yönünde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun şu ana kadar herhangi bir teknik direktör veya teknik ekip üyesiyle anlaşma yapmadığı belirtildi. Kulüp, kamuoyunu yanıltıcı haber ve spekülasyonların sürmesi halinde ilgili kişiler hakkında yasal haklarını kullanacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/fenerbahce-forma-satisinda-rekor-kirdi-kulup-150-milyon-tl-ciro-elde-etti-1106352076.html
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, aziz yıldırım, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, teknik direktör
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, aziz yıldırım, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, teknik direktör
Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör ve teknik ekip anlaşmalarına dair çıkan haberleri yalanladı.
Fenerbahçe, son günlerde kulübün yeni teknik direktör ve teknik ekiple anlaşma sağladığı yönünde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun şu ana kadar herhangi bir teknik direktör veya teknik ekip üyesiyle anlaşma yapmadığı belirtildi.
Kulüp, kamuoyunu yanıltıcı haber ve spekülasyonların sürmesi halinde ilgili kişiler hakkında yasal haklarını kullanacağını duyurdu.