https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/eski-galatasaray-sportif-baskan-vemili-erden-timur-tahliye-edildi-1106433864.html
Eski Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur tahliye edildi
Eski Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, tahliye edildi 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T16:35+0300
2026-06-11T16:35+0300
2026-06-11T16:41+0300
spor
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Eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, tahliye edildi.Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, ''Futbolda bahis'' soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı. Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.Timur 29 Aralık 2025'te tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/futbolda-bahis-sorusturmasi-is-insani-erden-timur-dahil-22-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1102346007.html
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erden timur
Eski Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur tahliye edildi
16:35 11.06.2026 (güncellendi: 16:41 11.06.2026)
Eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, tahliye edildi
Eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, tahliye edildi.
Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, ''Futbolda bahis'' soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı. Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.
Timur 29 Aralık 2025'te tutuklanmıştı.