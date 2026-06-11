Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/eski-galatasaray-sportif-baskan-vemili-erden-timur-tahliye-edildi-1106433864.html
Eski Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur tahliye edildi
Eski Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, tahliye edildi 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T16:35+0300
2026-06-11T16:41+0300
spor
erden timur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084509960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8b4f2bf28d7ec7c8a6d9acf2bdfae79.jpg
Eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, tahliye edildi.Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, ''Futbolda bahis'' soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı. Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.Timur 29 Aralık 2025'te tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/futbolda-bahis-sorusturmasi-is-insani-erden-timur-dahil-22-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1102346007.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084509960_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6840ccecf639b0586341749e200e8070.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erden timur
erden timur

Eski Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur tahliye edildi

16:35 11.06.2026 (güncellendi: 16:41 11.06.2026)
© AA / Adem KutucuGalatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Bebek'teki ofisinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Bebek'teki ofisinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© AA / Adem Kutucu
Abone ol
Eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, tahliye edildi
Eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, tahliye edildi.
Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, ''Futbolda bahis'' soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı. Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.
Timur 29 Aralık 2025'te tutuklanmıştı.
Erden Timur - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
TÜRKİYE
Futbolda bahis soruşturması: İş insanı Erden Timur dahil 19 kişi tutuklandı
29 Aralık 2025, 19:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала