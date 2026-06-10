https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/rusyadan-ermenistan-secimleri-aciklamasi-esi-benzeri-gorulmemis-bir-baski-ve-mudahale-yasandi-1106390681.html
Rusya'dan Ermenistan seçimleri açıklaması: ‘Eşi benzeri görülmemiş bir baskı ve müdahale yaşandı’
Rusya'dan Ermenistan seçimleri açıklaması: ‘Eşi benzeri görülmemiş bir baskı ve müdahale yaşandı’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’daki parlamento seçimlerinin muhalefete yönelik eşi benzeri görülmemiş bir baskı altında ve Batı'nın müdahalesiyle... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ermenistan’da pazar günü gerçekleştirilen parlamento seçimlerini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğini değerlendirdi.‘Muhalefete baskı yapıldı, Batı seçimlere müdahale etti’Seçim sürecinde muhalif kanada yönelik büyük baskı uygulandığını belirten Zaharova, sürece Batılı ülkelerin de dahil olduğuna dikkat çekti. Zaharova, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:‘Ermeni toplumu Rusya ile ilişkilerin gelişmesini istiyor’Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) gibi yapıların içinde yer almasının ülkeye boş vaatler değil, somut faydalar sağladığını vurgulayan Zaharova, Ermeni halkının Rusya ile ilişkileri sürdürme eğiliminde olduğunu söyledi.Zaharova, her iki ülke halkının da bu bağların ne anlama geldiğini yaşayarak gördüğünü belirterek şunu dedi:Ermenistan'da seçim sonuçlarıPazar günü yapılan parlamento seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Başbakan Nikol Paşinyan’ın liderliğindeki ‘Sivil Sözleşme’ partisi oyların yüzde 49.82'sini alarak sandıktan birinci çıktı. Bu oran, tek başına hükümet kurmaya yetmese de, partinin etnik azınlık kontenjanları ve barajı geçemeyen partilerin oylarının yeniden dağıtılması sayesinde parlamentoda gerekli çoğunluğu elde etmesi bekleniyor.Seçim yarışında ikinciliği yüzde 23,28 oy oranıyla iş insanı Samvel Karapetyan liderliğindeki ‘Güçlü Ermenistan’bloku alırken, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın liderliğindeki ‘Ermenistan’ittifakı yüzde 9.93 ile üçüncü sırada yer aldı.Muhalefetten ihlal suçlamalarıSeçim sonuçlarına muhalefet kanadından ciddi itirazlar yükseliyor. ‘Güçlü Ermenistan’ temsilcisi Aram Vardevanyan, seçimlerde çok sayıda usulsüzlük tespit ettiklerini belirterek, bir dairede sadece birkaç kişi yaşamasına rağmen seçmen listesinde 35 kişinin kayıtlı göründüğü vakalara rastladıklarını açıkladı.Blok lideri Samvel Karapetyan da muhalefet destekçilerine yönelik kitlesel gözaltıların yapıldığını açıladı.‘Ermenistan’ partisi üyesi İşhan Sagatelyan, hükümetin ‘seçim karuseli’ (mükerrer oy kullanımı) yöntemine başvurduğunu, seçmenleri korkutarak iradelerini etkilemeye çalıştığını dile getirdi.Öte yandan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcileri de Başbakan Nikol Paşinyan’ın seçim sürecinde muhalefet adaylarına yönelik kamuoyu önünde savurduğu tehditlere dikkat çekti.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ermenistan, parlamento seçimleri, samvel karapetyan, robert koçaryan, i̇şhan sagatelyan, batı, agi̇t, avrasya ekonomik birliği (aeb)
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ermenistan, parlamento seçimleri, samvel karapetyan, robert koçaryan, i̇şhan sagatelyan, batı, agi̇t, avrasya ekonomik birliği (aeb)
Rusya'dan Ermenistan seçimleri açıklaması: ‘Eşi benzeri görülmemiş bir baskı ve müdahale yaşandı’
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’daki parlamento seçimlerinin muhalefete yönelik eşi benzeri görülmemiş bir baskı altında ve Batı'nın müdahalesiyle gerçekleştiğini belirtti. Ermeni halkının Rusya ile ilişkileri geliştirme konusunda net bir talebi olduğu kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ermenistan’da pazar günü gerçekleştirilen parlamento seçimlerini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğini değerlendirdi.
‘Muhalefete baskı yapıldı, Batı seçimlere müdahale etti’
Seçim sürecinde muhalif kanada yönelik büyük baskı uygulandığını belirten Zaharova, sürece Batılı ülkelerin de dahil olduğuna dikkat çekti. Zaharova, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Muhalefet üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir baskı kuruldu. Bir yanda mevcut yönetimin bir konsept olarak hayata geçirdiği bu baskı, diğer yanda da Batı'nın müdahalesi söz konusuydu. Bana göre Batı'nın bu bölgedeki seçim süreçlerine müdahalesi, bu kez benzersiz bir boyuta ulaştı.”
‘Ermeni toplumu Rusya ile ilişkilerin gelişmesini istiyor’
Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) gibi yapıların içinde yer almasının ülkeye boş vaatler değil, somut faydalar sağladığını vurgulayan Zaharova, Ermeni halkının Rusya ile ilişkileri sürdürme eğiliminde olduğunu söyledi.
Zaharova, her iki ülke halkının da bu bağların ne anlama geldiğini yaşayarak gördüğünü belirterek şunu dedi:
"Ermeni toplumunda, Rusya-Ermenistan ikili ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde geliştirilmesine ve somut, gözle görülür faydalar sağlayan Avrasya entegrasyon yapılarına bağlı kalınmasına yönelik geniş bir talep var. Rusya tarafında da bu talep dürüst bir yaklaşıma dayanıyor; manipülasyon veya boş vaatler içermiyor. İnsanlar bu işbirliğinin somut sonuçlarını görüyor, değerlendiriyor ve destekliyor.”
Ermenistan'da seçim sonuçları
Pazar günü yapılan parlamento seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Başbakan Nikol Paşinyan’ın liderliğindeki ‘Sivil Sözleşme’ partisi oyların yüzde 49.82'sini alarak sandıktan birinci çıktı. Bu oran, tek başına hükümet kurmaya yetmese de, partinin etnik azınlık kontenjanları ve barajı geçemeyen partilerin oylarının yeniden dağıtılması sayesinde parlamentoda gerekli çoğunluğu elde etmesi bekleniyor.
Seçim yarışında ikinciliği yüzde 23,28 oy oranıyla iş insanı Samvel Karapetyan liderliğindeki ‘Güçlü Ermenistan’bloku alırken, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın liderliğindeki ‘Ermenistan’ittifakı yüzde 9.93 ile üçüncü sırada yer aldı.
Muhalefetten ihlal suçlamaları
Seçim sonuçlarına muhalefet kanadından ciddi itirazlar yükseliyor. ‘Güçlü Ermenistan’ temsilcisi Aram Vardevanyan, seçimlerde çok sayıda usulsüzlük tespit ettiklerini belirterek, bir dairede sadece birkaç kişi yaşamasına rağmen seçmen listesinde 35 kişinin kayıtlı göründüğü vakalara rastladıklarını açıkladı.
Blok lideri Samvel Karapetyan da muhalefet destekçilerine yönelik kitlesel gözaltıların yapıldığını açıladı.
‘Ermenistan’ partisi üyesi İşhan Sagatelyan, hükümetin ‘seçim karuseli’ (mükerrer oy kullanımı) yöntemine başvurduğunu, seçmenleri korkutarak iradelerini etkilemeye çalıştığını dile getirdi.
Öte yandan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcileri de Başbakan Nikol Paşinyan’ın seçim sürecinde muhalefet adaylarına yönelik kamuoyu önünde savurduğu tehditlere dikkat çekti.