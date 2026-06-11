https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/ermenistanda-bir-oy-verme-merkezinde-daha-secim-sonuclari-iptal-edildi-1106439774.html
Ermenistan’da bir oy verme merkezinde daha seçim sonuçları iptal edildi
Ermenistan’da bir oy verme merkezinde daha seçim sonuçları iptal edildi
Sputnik Türkiye
Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu, 7 Haziran’da düzenlenen parlamento seçimlerinde, oy verme süresi dolmasına rağmen askerlerin oy kullanmaya devam ettiği... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T22:15+0300
2026-06-11T22:15+0300
2026-06-11T22:15+0300
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Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu, 7 Haziran'daki parlamento seçimlerinde yaşanan kural ihlallerine yönelik iptal kararlarına bir yenisini daha ekledi.Perşembe günü olağanüstü toplanan komisyon, ülkenin güneyindeki Megri kentinde bulunan 35/65 numaralı oy verme merkezinin sonuçlarını iptal etti. Alınan kararı, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Vaagn Ovakimyan okuduğu resmi metinle kamuoyuna duyurdu.İptal kararına, oy verme işleminin yasal sürenin ötesine taşması gerekçe gösterildi. Ermenistan basınına yansıyan haberlere göre; seçim günü merkezlerin resmi olarak kapanması gereken saat 19.00'dan sonra ilgili merkeze çok sayıda asker getirildi ve askeri personelin bu saatten sonra da oy kullanmasına usulsüz şekilde izin verildi.Merkez Seçim Komisyonu, daha önce benzer bir ihlal nedeniyle başkent Erivan'daki bir oy verme merkezinin sonuçlarını da aynı gerekçeyle iptal etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/ermenistanda-yurt-disindan-gelen-askerlik-yukumlulerine-cikis-yasagi-iddiasi-1106412151.html
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ermenistan merkez seçim komisyonu, ermenistan, erivan, parlamento seçimleri, i̇hlal, oy verme, i̇ptal
ermenistan merkez seçim komisyonu, ermenistan, erivan, parlamento seçimleri, i̇hlal, oy verme, i̇ptal
Ermenistan’da bir oy verme merkezinde daha seçim sonuçları iptal edildi
Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu, 7 Haziran’da düzenlenen parlamento seçimlerinde, oy verme süresi dolmasına rağmen askerlerin oy kullanmaya devam ettiği Megri kentindeki 35/65 numaralı oy verme merkezinin sonuçlarını geçersiz saydı.
Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu, 7 Haziran'daki parlamento seçimlerinde yaşanan kural ihlallerine yönelik iptal kararlarına bir yenisini daha ekledi.
Perşembe günü olağanüstü toplanan komisyon, ülkenin güneyindeki Megri kentinde bulunan 35/65 numaralı oy verme merkezinin sonuçlarını iptal etti. Alınan kararı, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Vaagn Ovakimyan okuduğu resmi metinle kamuoyuna duyurdu.
İptal kararına, oy verme işleminin yasal sürenin ötesine taşması gerekçe gösterildi. Ermenistan basınına yansıyan haberlere göre; seçim günü merkezlerin resmi olarak kapanması gereken saat 19.00'dan sonra ilgili merkeze çok sayıda asker getirildi ve askeri personelin bu saatten sonra da oy kullanmasına usulsüz şekilde izin verildi.
Merkez Seçim Komisyonu, daha önce benzer bir ihlal nedeniyle başkent Erivan'daki bir oy verme merkezinin sonuçlarını da aynı gerekçeyle iptal etmişti.