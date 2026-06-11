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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/erkeklerde-yuzde-1-oraninda-goruluyor-unlu-oyuncu-tyler-mane-meme-kanserine-yakalandigini-acikladi--1106425741.html
Erkeklerde yüzde 1 oranında görülüyor: Ünlü oyuncu Tyler Mane meme kanserine yakalandığını açıkladı
Erkeklerde yüzde 1 oranında görülüyor: Ünlü oyuncu Tyler Mane meme kanserine yakalandığını açıkladı
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X-men ve Cadılar Bayramı filmlerindeki rolleriyle tanınan eski profesyonel güreşçi Tyler Mane, nadir görülen erkek meme kanseri teşhisi aldığını ve... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T12:55+0300
2026-06-11T12:55+0300
yaşam
x-men
amerikan güreşi federasyonu (wwe)
meme kanseri
tyler mane
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“X-Men” serisinde Sabretooth karakterini canlandıran ve eski profesyonel güreşçi Tyler Mane, nadir bir erkek meme kanseri türüne yakalandığını duyurdu.59 yaşındaki Mane, yaptığı açıklamada kemoterapi sürecine başladığını belirterek hastalığı başlangıçta gizlemeyi düşündüğünü ancak daha sonra farkındalık yaratmak amacıyla paylaşmaya karar verdiğini söyledi.Mane açıklamasında, “Erkeklerde meme kanseri çok nadir görülüyor, ben de bu istatistik içindeyim” ifadelerini kullanırken, erken teşhisin önemine dikkat çekti. Doktorların başlangıçta şikayetlerini ciddiye almadığını, ancak eşinin ısrarıyla yapılan müdahale sayesinde hastalığın erken evrede tespit edildiğini aktardı.Oyuncu, tedavi sürecine dair görüntüler de paylaşarak destek mesajları için teşekkür etti ve “Kanseri yeneceğim” dedi.Erkeklerde meme kanseriUzman verilerine göre meme kanseri erkeklerde oldukça nadir görülmektedir. Hastalık, tüm meme kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 0,5 ila 1’ini oluşturmaktadır. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre her 100 meme kanseri vakasından yaklaşık 1’i erkekte görülmektedir.Erkeklerde risk yaşla birlikte artarken, aile öyküsü, hormonal dengesizlikler ve aşırı kilo gibi faktörler de riski yükseltebilmektedir. Nadir görülmesi nedeniyle erkeklerde meme kanseri çoğu zaman geç teşhis edilebilmekte, bu da tedavi sürecini zorlaştırabilmektedir. Uzmanlar, memede ele gelen kitle, sertlik veya şekil değişikliği gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.Tyler Mane kimdir?Tyler Mane, eski profesyonel güreşçi ve Kanadalı aktördür. WWE ve WCW gibi organizasyonlarda ringe çıkan Mane, daha sonra Hollywood’a geçiş yaparak “X-Men” (2000) filminde Sabretooth karakterini canlandırmıştır. Ayrıca “Halloween” (2007) ve “Halloween II” (2009) filmlerinde Michael Myers rolüyle tanınmaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/meme-kanserinde-cigir-acan-gelisme-kemoterapiye-gerek-kalmayabilir-1106121511.html
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x-men, amerikan güreşi federasyonu (wwe), meme kanseri, tyler mane
x-men, amerikan güreşi federasyonu (wwe), meme kanseri, tyler mane

Erkeklerde yüzde 1 oranında görülüyor: Ünlü oyuncu Tyler Mane meme kanserine yakalandığını açıkladı

12:55 11.06.2026
© AP Photo / Evan AgostiniTyler Mane erkeklerde yüzde 1 oranında görülen meme kanserine yakalandığını açıkladı
Tyler Mane erkeklerde yüzde 1 oranında görülen meme kanserine yakalandığını açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Evan Agostini
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X-men ve Cadılar Bayramı filmlerindeki rolleriyle tanınan eski profesyonel güreşçi Tyler Mane, nadir görülen erkek meme kanseri teşhisi aldığını ve kemoterapiye başladığını açıkladı. Meme kanserinin yaklaşık yüzde 1'i erkeklerde görülüyor.
“X-Men” serisinde Sabretooth karakterini canlandıran ve eski profesyonel güreşçi Tyler Mane, nadir bir erkek meme kanseri türüne yakalandığını duyurdu.
59 yaşındaki Mane, yaptığı açıklamada kemoterapi sürecine başladığını belirterek hastalığı başlangıçta gizlemeyi düşündüğünü ancak daha sonra farkındalık yaratmak amacıyla paylaşmaya karar verdiğini söyledi.
Mane açıklamasında, “Erkeklerde meme kanseri çok nadir görülüyor, ben de bu istatistik içindeyim” ifadelerini kullanırken, erken teşhisin önemine dikkat çekti. Doktorların başlangıçta şikayetlerini ciddiye almadığını, ancak eşinin ısrarıyla yapılan müdahale sayesinde hastalığın erken evrede tespit edildiğini aktardı.
Oyuncu, tedavi sürecine dair görüntüler de paylaşarak destek mesajları için teşekkür etti ve “Kanseri yeneceğim” dedi.

Erkeklerde meme kanseri

Uzman verilerine göre meme kanseri erkeklerde oldukça nadir görülmektedir. Hastalık, tüm meme kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 0,5 ila 1’ini oluşturmaktadır. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre her 100 meme kanseri vakasından yaklaşık 1’i erkekte görülmektedir.
Erkeklerde risk yaşla birlikte artarken, aile öyküsü, hormonal dengesizlikler ve aşırı kilo gibi faktörler de riski yükseltebilmektedir. Nadir görülmesi nedeniyle erkeklerde meme kanseri çoğu zaman geç teşhis edilebilmekte, bu da tedavi sürecini zorlaştırabilmektedir. Uzmanlar, memede ele gelen kitle, sertlik veya şekil değişikliği gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Tyler Mane kimdir?

Tyler Mane, eski profesyonel güreşçi ve Kanadalı aktördür. WWE ve WCW gibi organizasyonlarda ringe çıkan Mane, daha sonra Hollywood’a geçiş yaparak “X-Men” (2000) filminde Sabretooth karakterini canlandırmıştır. Ayrıca “Halloween” (2007) ve “Halloween II” (2009) filmlerinde Michael Myers rolüyle tanınmaktadır.
ABD hükümeti tarafından finanse edilen Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde (NIH) hastaların bağışıklık sistemlerini, özellikle insan papilloma virüsünün (HPV) neden olduğu kanserlere saldıracak T-hücreleri ile kısmen değiştirmek için deneyler yürütüldü. Doktor, HPV+ kaynaklı metastatik kanserden kurtulan bir hastaya, kanserli tümörleri gösteren BT taraması (sağda) ile tedaviden sonraki temiz tarama arasındaki farkı gösterirken - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2026
SAĞLIK
Meme kanserinde çığır açan gelişme: Kemoterapiye gerek kalmayabilir
30 Mayıs, 12:23
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