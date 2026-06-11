https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/elestirilerin-odagindaki-fifa-baskani-infantino-biraz-sakin-olun-ve-rahatlayin-1106421562.html

Eleştirilerin odağındaki FIFA Başkanı Infantino: 'Biraz sakin olun ve rahatlayın'

Eleştirilerin odağındaki FIFA Başkanı Infantino: 'Biraz sakin olun ve rahatlayın'

Sputnik Türkiye

2026 Dünya Kupası bugün Meksika-Güney Afrika maçıyla başlıyor ancak organizasyona ve FIFA Başkanı Infantino'ya eleştiriler yoğun biçimde devam ediyor... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T12:20+0300

2026-06-11T12:20+0300

2026-06-11T12:20+0300

spor

gianni infantino

fifa

dünya kupası

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Meksika, ABD ve Kanada'nın ortak düzenlediği 2026 Dünya Kupası, başlamadan eleştirilerin hedefinde yer almaya başladı. Bazı hakem ve milli takım yetkililerinin vize alamaması, bilet alanlara ABD vizesi çıkmaması ve bilet fiyatları gibi sorunlar, okları FIFA Başkanına çevirdi.FIFA Başkanı Gianni Infantino, dün basınla bir araya gelerek ABD’nin 2026 Dünya Kupası ev sahiplerinden biri olmasından pişmanlık duymadığını ve sorunlarla uğraşmaya alışkın olduğunu söyleyerek "Bazen sakinleşmek, rahatlamak iyidir" dedi.'Pişman değilim'FIFA Başkanı, turnuvayı düzenleyen ülkelerden birinin ABD olmasından pişmanlık duyup duymadığı yönündeki soruya, "Hayır, hiçbir şeyden pişman değilim. Son 30 yıldır etkinlikler organize ediyorum. Sorunlarla uğraşmaya alışkınım. Sorunlar var; bu büyüklükteki bir etkinlik için bu normaldir. Bazıları ABD'den, bazıları Kanada’dan, bazıları Meksika’dan kaynaklanıyor. Hepsiyle ilgileniyoruz ve aynı pozitif ruhu taşıyoruz. Umuyoruz ki hepsini çözebiliriz." yanıtını verdi.FIFA'nın davetine rağmen ABD'ye alınmayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın başına gelenleri "talihsizlik" olarak nitelendiren Infantino, "Yine söylüyorum, her şeyi biz kontrol etmiyoruz. Deniyoruz, tartışacağız, konuşacağız, bakacağız. Bazen sakinleşmek, rahatlamak iyidir. Her şey üzerinde çalışıyoruz, her şeyi çözmeye çalışıyoruz. Bazen hemen çığlık atmaya ve bağırmaya başlamak, çözüm bulmanın tam tersi bir etki yaratır." ifadelerini kullandı."İran konusunda çok mutluyum"ABD ile vize sorunu yaşayan, kamp yerini değiştirerek Meksika'ya taşıyan İran'la ilgili soruya Infantino, "İran konusunda çok mutluyum. İnsanlar İran’ın gelemeyeceğini söylüyordu, onlara geleceklerine dair söz verdim. Eğer Tahran’a bir otobüsle gidip onları buraya kendim getirmem gerekirse bunu yapacağımı söyledim. Onların cevabı ise 'Gerekirse otobüse biner kendimiz geliriz. Hak kazandık ve oynamak istiyoruz' oldu. Futbolun ruhu budur." diye konuştu.Mart ayında Türkiye'ye gelerek İran Milli Takımı'nı ziyaret ettiğini hatırlatan Infantino, "Bu şartlar altında, İran’ın gelip oynayabilmesini başka kimin sağlayabileceğini bilmiyorum. İran oynadığında stat dolu olacak ve umarım olumlu bir atmosfer olur. Çünkü futbol insanların kendi gerçeklerini unutup bir maça ve bir takıma odaklanmasıyla ilgili." dedi.Infantino, yüksek bilet fiyatları nedeniyle futbolseverlerin turnuva dışında kaldığı eleştirilerine, "New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi tebrik edeyim. 50 dolardan 1.000 adet bileti satışa çıkardı ve o zamandan beri harika haber görünürlüğü elde etti. Biz ise 60 dolardan 130.000 bileti satışa çıkardık ve aynı şeyi başaramadık. Muhtemelen onun iletişim ekibi bizimkinden daha iyi. Bu girişiminden dolayı onu tebrik etmek istiyorum. Eğer biletleri daha ucuzu satsak karaborsaya düşerdi, o zaman da para futbola değil, karaborsa faaliyetlerini organize edenlere giderdi" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/kerem-akturkoglu-dunya-kupasi-oncesi-konustu-normalde-kanat-oyuncusuyum-ama-milli-takimda-forvet-1106419067.html

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gianni infantino, fifa, dünya kupası