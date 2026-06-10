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Eşiyle tartışan goril Kiyomasa, düşünceli tavırlarıyla viral oldu
Eşiyle tartışan goril Kiyomasa, düşünceli tavırlarıyla viral oldu
Sputnik Türkiye
Japonya’nın Nagoya kentindeki 13 yaşındaki goril Kiyomasa, eşiyle yaşadığı kısa bir tartışmanın ardından takındığı “derin düşüncelere dalmış” haliyle sosyal medyada milyonları güldürdü.
2026-06-10T15:40+0300
2026-06-10T15:40+0300
yaşam
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Yaklaşık bir dakikalık video, Kiyomasa’nın tek başına otururken sağ kolunu vücudunun önünde tutması, sol elini çenesine dayayıp uzaklara dalgın dalgın bakmasıyla dikkat çekiyor. Görüntüler, tartışmanın hemen ardından kaydedildiği için izleyiciler tarafından “çok tanıdık” bulundu.‘İç hesaplaşma anı’Sosyal medya kullanıcıları, gorilin ifadesini kendi hayatlarından sahnelerle birleştirmekte gecikmedi. X platformunda hızla yayılan videoya yapılan yorumlarda, “Eşimle bir şakayı fazla kaçırdıktan sonra ben” ve “Eşim tartışmayı kaybedince aynı ifadeyi takınıyor” gibi paylaşımlar öne çıktı. Birçok kişi Kiyomasa’nın bakışını, “tartışma bittikten sonraki iç hesaplaşma anı” olarak tanımladı.Kiyomasa, dünya çapında tanınan gümüş sırtlı goril Shabani’nin oğlu olarak da biliniyor. Bu detay, videonun sevimliliğini daha da artırdı.Hayvanat bahçesi yetkilileri, gorilin normal bir davranış sergilediğini belirtse de, videonun insanlara kendilerini hatırlatması sayesinde kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı.Görüntüler şu anda hem Japonya’da hem de dünya genelinde en çok konuşulan eğlenceli haberlerden biri haline geldi.
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goril, haberler
goril, haberler

Eşiyle tartışan goril Kiyomasa, düşünceli tavırlarıyla viral oldu

15:40 10.06.2026
Goril Kiyomasa
Goril Kiyomasa - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
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Japonya’nın Nagoya kentindeki Higashiyama Hayvanat Bahçesi ve Botanik Bahçesi’nde yaşayan 13 yaşındaki goril Kiyomasa, eşiyle yaşadığı kısa bir tartışmanın ardından takındığı “derin düşüncelere dalmış” haliyle sosyal medyada milyonları güldürdü.
Yaklaşık bir dakikalık video, Kiyomasa’nın tek başına otururken sağ kolunu vücudunun önünde tutması, sol elini çenesine dayayıp uzaklara dalgın dalgın bakmasıyla dikkat çekiyor. Görüntüler, tartışmanın hemen ardından kaydedildiği için izleyiciler tarafından “çok tanıdık” bulundu.

‘İç hesaplaşma anı’

Sosyal medya kullanıcıları, gorilin ifadesini kendi hayatlarından sahnelerle birleştirmekte gecikmedi. X platformunda hızla yayılan videoya yapılan yorumlarda, “Eşimle bir şakayı fazla kaçırdıktan sonra ben” ve “Eşim tartışmayı kaybedince aynı ifadeyi takınıyor” gibi paylaşımlar öne çıktı. Birçok kişi Kiyomasa’nın bakışını, “tartışma bittikten sonraki iç hesaplaşma anı” olarak tanımladı.
Kiyomasa, dünya çapında tanınan gümüş sırtlı goril Shabani’nin oğlu olarak da biliniyor. Bu detay, videonun sevimliliğini daha da artırdı.
Hayvanat bahçesi yetkilileri, gorilin normal bir davranış sergilediğini belirtse de, videonun insanlara kendilerini hatırlatması sayesinde kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı.
Görüntüler şu anda hem Japonya’da hem de dünya genelinde en çok konuşulan eğlenceli haberlerden biri haline geldi.
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