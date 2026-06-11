https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/dunyada-dusundugumuzden-daha-mi-cok-insan-var-1106428944.html
Dünya’da düşündüğümüzden daha mı çok insan var?
Dünya’da düşündüğümüzden daha mı çok insan var?
Sputnik Türkiye
Gezegenimizdeki güncel insan nüfusu 8.2 milyar olarak bilinirken, bir çalışma kırsal alanların yeterince hesaba katılmadığını saptadı. Ayrıntılar haberde...
2026-06-11T13:59+0300
2026-06-11T13:59+0300
2026-06-11T13:59+0300
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Finlandiya’daki Aalto Üniversitesi’nden araştırmacılar 35 ülkeden 300 kırsal baraj projesini analiz ederek bağımsız nüfus sayımları ile 1975 ve 2010 yılları arasında toplanan diğer nüfus verileri arasında tutarsızlıklar buldu.2025 yılında yapılan bir çalışma, insanlığın etkileyici yayılımının büyük ölçüde göz ardı edilmiş olabileceğini öne sürüyor.Dünya’nın bilinen insan nüfusu 8.2 milyarken, Finlandiya’daki Aalto Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı, ve çalışmanın baş yazarı Josias Lang-Ritter, bu tahminleri kırsal alanları önemli ölçüde eksik temsil ediyor olabileceğini söylüyor:Neden önemli?Bu tutarsızlığın bir kısmı, uzmana göre 'muhtemelen birçok ülkenin hassas veri toplama için kaynaklara sahip olmamasından ve uzak kırsal bölgelere seyahat etmenin zorluğunun nüfus sayımındaki tutarsızlıkları daha da artırmasından' kaynaklanıyor. Dünya genelinde kırsal nüfusun yaygın bir şekilde eksik temsil edilmesi, bu topluluklar üzerinde derin etkiler yaratabilir, çünkü nüfus sayımları kaynakların nasıl paylaştırılacağını belirlemede merkezi bir öneme sahiptir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/bakan-tekin-duyurdu-turk-milli-futbol-takimina-eslik-edecek-mars-belli-oldu-1106398561.html
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dünya, dünya nüfusu, nüfus, haberler
dünya, dünya nüfusu, nüfus, haberler
Dünya’da düşündüğümüzden daha mı çok insan var?
Gezegenimizdeki güncel insan nüfusu 8.2 milyar olarak bilinirken, bir çalışma kırsal alanların yeterince hesaba katılmadığını saptadı.
Finlandiya’daki Aalto Üniversitesi’nden araştırmacılar 35 ülkeden 300 kırsal baraj projesini analiz ederek bağımsız nüfus sayımları ile 1975 ve 2010 yılları arasında toplanan diğer nüfus verileri arasında tutarsızlıklar buldu.
2025 yılında yapılan bir çalışma, insanlığın etkileyici yayılımının büyük ölçüde göz ardı edilmiş olabileceğini öne sürüyor.
Dünya’nın bilinen insan nüfusu 8.2 milyarken, Finlandiya’daki Aalto Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı, ve çalışmanın baş yazarı Josias Lang-Ritter, bu tahminleri kırsal alanları önemli ölçüde eksik temsil ediyor olabileceğini söylüyor:
Kırsal alanlarla yaşayan gerçek insan nüfusunun küresel nüfus verilerinin gösterdiğinden çok daha fazla olduğunu gördüğümüzde şaşırdık.
İncelenen veri setine bağlı olarak, kırsal nüfus incelenen dönem boyunca yüzde 53 ile yüzde 84 oranında düşük tahmin edilmiş.
Sonuçlar dikkat çekici, çünkü bu veri setleri binlerce çalışmada kullanılmış ve karar alma süreçlerini büyük ölçüde desteklemiş, ancak doğruları sistematik olarak değerlendirilmemiş.
Bu tutarsızlığın bir kısmı, uzmana göre 'muhtemelen birçok ülkenin hassas veri toplama için kaynaklara sahip olmamasından ve uzak kırsal bölgelere seyahat etmenin zorluğunun nüfus sayımındaki tutarsızlıkları daha da artırmasından' kaynaklanıyor.
Dünya genelinde kırsal nüfusun yaygın bir şekilde eksik temsil edilmesi, bu topluluklar üzerinde derin etkiler yaratabilir, çünkü nüfus sayımları kaynakların nasıl paylaştırılacağını belirlemede merkezi bir öneme sahiptir.