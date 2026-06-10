https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/bakan-tekin-duyurdu-turk-milli-futbol-takimina-eslik-edecek-mars-belli-oldu-1106398561.html

Dünya Kupası'nda Türk Milli Futbol Takımı'na eşlik edecek marş belli oldu

Dünya Kupası'nda Türk Milli Futbol Takımı'na eşlik edecek marş belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası yolculuğunda eşlik edecek marş belli oldu. 10.06.2026, Sputnik Türkiye

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2026-06-10T13:31+0300

2026-06-10T13:42+0300

yaşam

a milli futbol takımı

dünya kupası

marş

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A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek marşı belirlemek amacıyla düzenlenen beste yarışmasında, halk oylaması sonucunda Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin besteleyip seslendirdiği 'Bizim Çocuklar' adlı eser birinci oldu. Haberi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu. Bizim Çocuklar birinci olduBakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı A Milli Futbol Takımı beste yarışması sonucuna ilişkin videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Bir milletin heyecanı, gençlerimizin sesiyle daha da büyüyor. A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek marşı belirlemek amacıyla düzenlediğimiz beste yarışmasında, halk oylaması sonucunda Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizin besteleyip seslendirdiği 'Bizim Çocuklar' adlı eser birinci oldu. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi, danışman öğretmenlerimizi ve yarışmaya katılan genç sanatçılarımızı canı gönülden kutluyorum. Milli takımımıza güç verecek bu güzel eserin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/tarkandan-milli-mars-aciklamasi-haril-haril-calisiyorum-studyomda-1105867990.html

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