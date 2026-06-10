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Dünya Kupası'nda Türk Milli Futbol Takımı'na eşlik edecek marş belli oldu
Dünya Kupası'nda Türk Milli Futbol Takımı'na eşlik edecek marş belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası yolculuğunda eşlik edecek marş belli oldu. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
a milli futbol takımı
dünya kupası
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A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek marşı belirlemek amacıyla düzenlenen beste yarışmasında, halk oylaması sonucunda Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin besteleyip seslendirdiği 'Bizim Çocuklar' adlı eser birinci oldu. Haberi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu. Bizim Çocuklar birinci olduBakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı A Milli Futbol Takımı beste yarışması sonucuna ilişkin videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Bir milletin heyecanı, gençlerimizin sesiyle daha da büyüyor. A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek marşı belirlemek amacıyla düzenlediğimiz beste yarışmasında, halk oylaması sonucunda Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizin besteleyip seslendirdiği 'Bizim Çocuklar' adlı eser birinci oldu. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi, danışman öğretmenlerimizi ve yarışmaya katılan genç sanatçılarımızı canı gönülden kutluyorum. Milli takımımıza güç verecek bu güzel eserin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."
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a milli futbol takımı, dünya kupası, marş
a milli futbol takımı, dünya kupası, marş

Dünya Kupası'nda Türk Milli Futbol Takımı'na eşlik edecek marş belli oldu

13:31 10.06.2026 (güncellendi: 13:42 10.06.2026)
© AA / Tayfun CoşkunA Milli Takımı'nın kamp yaptığı Arizona kavurucu sıcaklar etkisinde: Takım idmana çıktı
A Milli Takımı'nın kamp yaptığı Arizona kavurucu sıcaklar etkisinde: Takım idmana çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© AA / Tayfun Coşkun
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası yolculuğunda eşlik edecek marş belli oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek marşı belirlemek amacıyla düzenlenen beste yarışmasında, halk oylaması sonucunda Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin besteleyip seslendirdiği 'Bizim Çocuklar' adlı eser birinci oldu. Haberi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu.

Bizim Çocuklar birinci oldu

Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı A Milli Futbol Takımı beste yarışması sonucuna ilişkin videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bir milletin heyecanı, gençlerimizin sesiyle daha da büyüyor. A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek marşı belirlemek amacıyla düzenlediğimiz beste yarışmasında, halk oylaması sonucunda Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizin besteleyip seslendirdiği 'Bizim Çocuklar' adlı eser birinci oldu. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi, danışman öğretmenlerimizi ve yarışmaya katılan genç sanatçılarımızı canı gönülden kutluyorum. Milli takımımıza güç verecek bu güzel eserin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."
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