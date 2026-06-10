https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/bakan-tekin-duyurdu-turk-milli-futbol-takimina-eslik-edecek-mars-belli-oldu-1106398561.html
Dünya Kupası'nda Türk Milli Futbol Takımı'na eşlik edecek marş belli oldu
Dünya Kupası'nda Türk Milli Futbol Takımı'na eşlik edecek marş belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası yolculuğunda eşlik edecek marş belli oldu. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T13:31+0300
2026-06-10T13:31+0300
2026-06-10T13:42+0300
yaşam
a milli futbol takımı
dünya kupası
marş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106355855_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_1fe2e0fa5b97cf067ee9061694a0b5f2.jpg
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek marşı belirlemek amacıyla düzenlenen beste yarışmasında, halk oylaması sonucunda Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin besteleyip seslendirdiği 'Bizim Çocuklar' adlı eser birinci oldu. Haberi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu. Bizim Çocuklar birinci olduBakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı A Milli Futbol Takımı beste yarışması sonucuna ilişkin videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Bir milletin heyecanı, gençlerimizin sesiyle daha da büyüyor. A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek marşı belirlemek amacıyla düzenlediğimiz beste yarışmasında, halk oylaması sonucunda Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizin besteleyip seslendirdiği 'Bizim Çocuklar' adlı eser birinci oldu. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi, danışman öğretmenlerimizi ve yarışmaya katılan genç sanatçılarımızı canı gönülden kutluyorum. Milli takımımıza güç verecek bu güzel eserin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/tarkandan-milli-mars-aciklamasi-haril-haril-calisiyorum-studyomda-1105867990.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106355855_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_67c44df8a6e12e774fd2ddbfe9183b38.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
a milli futbol takımı, dünya kupası, marş
a milli futbol takımı, dünya kupası, marş
Dünya Kupası'nda Türk Milli Futbol Takımı'na eşlik edecek marş belli oldu
13:31 10.06.2026 (güncellendi: 13:42 10.06.2026)
Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası yolculuğunda eşlik edecek marş belli oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek marşı belirlemek amacıyla düzenlenen beste yarışmasında, halk oylaması sonucunda Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin besteleyip seslendirdiği 'Bizim Çocuklar' adlı eser birinci oldu. Haberi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu.
Bizim Çocuklar birinci oldu
Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı A Milli Futbol Takımı beste yarışması sonucuna ilişkin videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bir milletin heyecanı, gençlerimizin sesiyle daha da büyüyor. A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek marşı belirlemek amacıyla düzenlediğimiz beste yarışmasında, halk oylaması sonucunda Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizin besteleyip seslendirdiği 'Bizim Çocuklar' adlı eser birinci oldu. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi, danışman öğretmenlerimizi ve yarışmaya katılan genç sanatçılarımızı canı gönülden kutluyorum. Milli takımımıza güç verecek bu güzel eserin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."