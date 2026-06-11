https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/cocuk-oyuncudan-diddyye-cinsel-saldiri-suclamasi-yeni-dava-acildi-1106417896.html
Eski çocuk oyuncudan Diddy'ye cinsel saldırı suçlaması: Yeni dava açıldı
Eski çocuk oyuncudan Diddy'ye cinsel saldırı suçlaması: Yeni dava açıldı
Sputnik Türkiye
Eski bir çocuk oyuncu, fuhuş amacıyla insan taşımaya ilişkin iki suçtan mahkum edilen ve yaklaşık 4 yıl hapis cezası verilen müzik yapımcısı Sean 'Diddy'... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD'de eski bir çocuk oyuncu, müzik yapımcısı Sean "Diddy" Combs hakkında yeni bir cinsel saldırı davası açtı. ABD basının ulaştığı dava dosyasına göre, kimliği açıklanmayan erkek davacı, Combs'un 2007 yılında Hollywood Hills'te düzenlenen bir sektör etkinliğinde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.Davada yer alan iddiaya göre Combs, dönemin çocuk oyuncusunu olası projeler hakkında özel olarak konuşmak istediğini söyleyerek etkinlikteki bir arka odaya götürdü. Burada alkollü içecek ikram ettiği belirtilen Combs'un daha sonra reşit olmayan çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.Davacı, "John YH Roe" takma adıyla açtığı davada olay sırasında 18 yaşından küçük olduğunu belirtirken, kariyerine çocuk oyuncu olarak yaklaşık 2004 yılında başladığını ifade etti. Dava dosyasında oyuncunun kimliğine veya rol aldığı yapımlara ilişkin bilgi paylaşılmadı.Combs suçlamaları reddettiCombs'un sözcüsü Juda Engelmayer, CNN'e yaptığı açıklamada suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.Sözcü, "Bay Combs bu iddiaları kesin bir dille reddetmektedir. Yaklaşık 20 yıl önce gerçekleştiği öne sürülen olaylar yalnızca davacının anlatımına dayanmaktadır. Şikayeti dikkatle inceleyecek ve hukuki süreç içerisinde yanıt vereceğiz. Gerçeklerin bu iddiaların dayanaksız olduğunu göstereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Davacı ayrıca eski yetenek ajansını da dava ederek, etkinlik sırasında kendisini yeterince korumadığını ve reşit olmayan bir oyuncunun yanında bir yetişkin refakatçi bulunması gerektiğini öne sürdü.Hakkındaki davalar sürüyorCombs, New York'ta görülen federal davada fuhuş amacıyla insan taşımaya ilişkin iki suçtan mahkum edilmiş ve dört yılı aşkın hapis cezasına çarptırılmıştı. Karara itiraz süreci devam ediyor.Bunun yanı sıra Los Angeles Bölge Savcılığı da Combs hakkında daha önce yapılan ayrı bir cinsel saldırı başvurusunu incelemeyi sürdürüyor. Combs'un avukatları ise daha önce yaptıkları açıklamalarda müzik yapımcısının hiçbir kişiye cinsel saldırıda bulunmadığını savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/agir-suclamalara-ragmen-sadece-4-yil-hapis-cezasi-almisti-sean-diddy-combs-mahkumiyetine-itiraz-1102207947.html
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abd, new york, sean combs, p. diddy
Eski çocuk oyuncudan Diddy'ye cinsel saldırı suçlaması: Yeni dava açıldı
10:29 11.06.2026 (güncellendi: 10:33 11.06.2026)
Eski bir çocuk oyuncu, fuhuş amacıyla insan taşımaya ilişkin iki suçtan mahkum edilen ve yaklaşık 4 yıl hapis cezası verilen müzik yapımcısı Sean 'Diddy' Combs'un 2007 yılında bir etkinlikte kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek dava açtı. Combs'un sözcüsü suçlamaları reddettiğini açıkladı.
ABD'de eski bir çocuk oyuncu, müzik yapımcısı Sean "Diddy" Combs hakkında yeni bir cinsel saldırı davası açtı. ABD basının ulaştığı dava dosyasına göre, kimliği açıklanmayan erkek davacı, Combs'un 2007 yılında Hollywood Hills'te düzenlenen bir sektör etkinliğinde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.
Davada yer alan iddiaya göre Combs, dönemin çocuk oyuncusunu olası projeler hakkında özel olarak konuşmak istediğini söyleyerek etkinlikteki bir arka odaya götürdü. Burada alkollü içecek ikram ettiği belirtilen Combs'un daha sonra reşit olmayan çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.
Davacı, "John YH Roe" takma adıyla açtığı davada olay sırasında 18 yaşından küçük olduğunu belirtirken, kariyerine çocuk oyuncu olarak yaklaşık 2004 yılında başladığını ifade etti. Dava dosyasında oyuncunun kimliğine veya rol aldığı yapımlara ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Combs suçlamaları reddetti
Combs'un sözcüsü Juda Engelmayer, CNN'e yaptığı açıklamada suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.
Sözcü, "Bay Combs bu iddiaları kesin bir dille reddetmektedir. Yaklaşık 20 yıl önce gerçekleştiği öne sürülen olaylar yalnızca davacının anlatımına dayanmaktadır. Şikayeti dikkatle inceleyecek ve hukuki süreç içerisinde yanıt vereceğiz. Gerçeklerin bu iddiaların dayanaksız olduğunu göstereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Davacı ayrıca eski yetenek ajansını da dava ederek, etkinlik sırasında kendisini yeterince korumadığını ve reşit olmayan bir oyuncunun yanında bir yetişkin refakatçi bulunması gerektiğini öne sürdü.
Hakkındaki davalar sürüyor
Combs, New York'ta görülen federal davada fuhuş amacıyla insan taşımaya ilişkin iki suçtan mahkum edilmiş ve dört yılı aşkın hapis cezasına çarptırılmıştı. Karara itiraz süreci devam ediyor.
Bunun yanı sıra Los Angeles Bölge Savcılığı da Combs hakkında daha önce yapılan ayrı bir cinsel saldırı başvurusunu incelemeyi sürdürüyor. Combs'un avukatları ise daha önce yaptıkları açıklamalarda müzik yapımcısının hiçbir kişiye cinsel saldırıda bulunmadığını savunmuştu.