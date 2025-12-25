https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/agir-suclamalara-ragmen-sadece-4-yil-hapis-cezasi-almisti-sean-diddy-combs-mahkumiyetine-itiraz-1102207947.html

Ağır suçlamalara rağmen sadece 4 yıl hapis cezası almıştı: Sean 'Diddy' Combs, mahkumiyetine itiraz etti

Ağır suçlamalara rağmen sadece 4 yıl hapis cezası almıştı: Sean 'Diddy' Combs, mahkumiyetine itiraz etti

25.12.2025

ABD’li rapçi ve yapımcı Sean “Diddy” Combs, fuhuşla bağlantılı iki suçtan aldığı hapis cezasına karşı temyiz başvurusunda bulunarak cezaevinden derhal tahliye edilmesini istedi. Combs’un avukatları, mahkumiyetin ve verilen cezanın hukuka aykırı olduğunu savundu. Hızlandırılmış temyiz talebiyle mahkemeye sunulan dilekçede, Combs’un avukatı Alexandra Shapiro, 50 aylık hapis cezasını “hukuka aykırı, anayasaya aykırı ve adaletin çarpıtılması” olarak nitelendirdi. Dilekçede, temyiz mahkemesinin mahkumiyeti tamamen bozmasa bile Combs’un yeniden yargılanması ya da yeniden cezalandırılması talep edildi. Combs’un avukatları, daha önce de müvekkillerinin hem mahkumiyetine hem de cezasına itiraz edeceklerini açıklamıştı. 'Fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladı'Federal savcılar, Combs’u parasını, nüfuzunu ve şiddet tehdidini kullanarak kadınları istemedikleri cinsel ilişkilere zorlamakla suçlamıştı. İlkbaharda görülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran davada jüri, Combs’un eski kız arkadaşlarından Cassie Ventura ile kimliği gizli tutularak ifade veren bir kadının beyanlarını dinledi. Tanıklar, Combs’un kendilerine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını ve erkek eskortların da dahil olduğu cinsel eylemlere zorladığını öne sürdü. Jüri, Combs’u en ağır suçlamalar olan örgütlü suç ve insan ticareti suçlarından beraat ettirirken, “fuhuş amacıyla kişilerin taşınması” suçundan iki ayrı mahkumiyet kararı verdi. Mahkeme kararına ilk itiraz edişi değilCombs, Eylül ayında mahkeme kararının ardından, fuhuş karşıtı Mann Yasası’nın uygulanış biçimine itiraz ederek beraat ya da yeni yargılama talep etmiş, ancak bu başvuru reddedilmişti. Savunma ekibi, ceza duruşması öncesinde Combs’un fiilen “yatılmış süre” kapsamında serbest bırakılmasını talep ederken, savcılık en az 11 yıl hapis cezası istemişti. ABD Bölge Yargıcı Arun Subramanian, nihai kararda Combs’u 50 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıç, Combs’un topluma katkılarını ve yakın çevresinden gelen destek beyanlarını dikkate aldığını, ancak “iyi işlerin geçmişteki eylemleri ortadan kaldıramayacağını” söyledi. Temyiz dilekçesinde, Yargıç Subramanian’ın ceza belirlerken güncel ceza yönergelerine uymadığı ve beraat edilen suçlamaları da dolaylı biçimde dikkate aldığı öne sürüldü. Savunma, yargıcın “13. jüri üyesi gibi davrandığını” ve verilen cezanın “orantısız” olduğunu savundu. Öte yandan Combs, Cassie Ventura ve “Jane Doe”dan mahkeme önünde özür dilemiş, “Eylemlerim iğrençti, utanç vericiydi. Aşırılıklar ve egom içinde kayboldum” ifadelerini kullanmıştı.

