https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/epstein-dosyalarinda-yetki-tartismasi-bondi-surecin-eski-yardimcisinin-kontrolunde-oldugunu-soyledi-1106272894.html
Epstein dosyalarında yetki tartışması: Bondi, sürecin eski yardımcısının kontrolünde olduğunu söyledi
Epstein dosyalarında yetki tartışması: Bondi, sürecin eski yardımcısının kontrolünde olduğunu söyledi
Sputnik Türkiye
ABD'de Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanması sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken eski Adalet Bakanı Pam Bondi, kapalı oturumda verdiği... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T09:51+0300
2026-06-05T09:51+0300
2026-06-05T09:51+0300
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ABD’de Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin dosyaların kamuoyuna açıklanması süreci yeniden tartışma konusu oldu. Eski Adalet Bakanı Pam Bondi tarafından Kongre’ye verilen kapalı oturum ifadesinin yeni yayımlanan tutanakları, dosyaların yönetiminde kimin yetkili olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı.Epstein dosyaları kim tarafından yönetildi?Tutanaklara göre Bondi, Jeffrey Epstein dosyalarının hazırlanması ve kamuoyuna açıklanma sürecinde sorumluluğun ABD Adalet Bakanı koltuğuna vekalet eden Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche üzerinde olduğunu belirtti. Bondi, Kongre üyelerinin sorusu üzerine, “Tüm süreçten ve Epstein dosyalarının tamamının yayımlanmasından o sorumluydu” ifadelerini kullandı.ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) yaklaşık 3 milyon belgeyi yayımladığı, ancak eşit sayıda belgenin hâlâ kamuoyuna açıklanmadığı belirtiliyor. Bu durum, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi üyeler arasında şeffaflık tartışmalarını artırmış durumda.Bondi, kurumun herhangi bir belgeyi gizlemediğini savunurken, kalan belgelerin büyük bölümünün kopya veya yasal ayrıcalık kapsamında olduğunu öne sürdü. Ancak bazı Kongre üyeleri, belgelerin aşırı redakte edildiğini ve mağdurlara ait bilgilerin yanlışlıkla ifşa edildiğini belirterek Adalet Bakanlığı’nı eleştirdi.'Maxwell'in transferiyle ilgim yok'Tutanaklarda ayrıca Epstein’ın suç ortaklarından Ghislaine Maxwell’in cezaevi transferine ilişkin sorular da yer aldı. Bondi, bu kararla ilgisi olmadığını ve transferin Cezaevleri Bürosu tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Maxwell’in daha düşük güvenlikli bir tesise nakledilmesi kamuoyunda tepki çekmişti.Bondi, daha önce Epstein hakkında kullandığı “müşteri listesi masamda” ifadesine de açıklık getirdi. Bu sözlerinin yanlış yorumlandığını belirten Bondi, kastının tüm dosya arşivi olduğunu ifade etti. Epstein dosyalarının yönetimi ve olası siyasi etkileri, ABD siyasetinde tartışma başlıklarından biri olmaya devam ediyor.
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pam bondi, jeffrey epstein, ghislaine maxwell
pam bondi, jeffrey epstein, ghislaine maxwell
Epstein dosyalarında yetki tartışması: Bondi, sürecin eski yardımcısının kontrolünde olduğunu söyledi
ABD'de Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanması sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken eski Adalet Bakanı Pam Bondi, kapalı oturumda verdiği ifadede sürecin Trump'ın Adalet Bakanlığı'nın başına getirdiği Todd Blanche tarafından yürütüldüğünü söyledi.
ABD’de Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin dosyaların kamuoyuna açıklanması süreci yeniden tartışma konusu oldu. Eski Adalet Bakanı Pam Bondi tarafından Kongre’ye verilen kapalı oturum ifadesinin yeni yayımlanan tutanakları, dosyaların yönetiminde kimin yetkili olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
Epstein dosyaları kim tarafından yönetildi?
Tutanaklara göre Bondi, Jeffrey Epstein dosyalarının hazırlanması ve kamuoyuna açıklanma sürecinde sorumluluğun ABD Adalet Bakanı koltuğuna vekalet eden Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche üzerinde olduğunu belirtti. Bondi, Kongre üyelerinin sorusu üzerine, “Tüm süreçten ve Epstein dosyalarının tamamının yayımlanmasından o sorumluydu” ifadelerini kullandı.
ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) yaklaşık 3 milyon belgeyi yayımladığı, ancak eşit sayıda belgenin hâlâ kamuoyuna açıklanmadığı belirtiliyor. Bu durum, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi üyeler arasında şeffaflık tartışmalarını artırmış durumda.
Bondi, kurumun herhangi bir belgeyi gizlemediğini savunurken, kalan belgelerin büyük bölümünün kopya veya yasal ayrıcalık kapsamında olduğunu öne sürdü. Ancak bazı Kongre üyeleri, belgelerin aşırı redakte edildiğini ve mağdurlara ait bilgilerin yanlışlıkla ifşa edildiğini belirterek Adalet Bakanlığı’nı eleştirdi.
'Maxwell'in transferiyle ilgim yok'
Tutanaklarda ayrıca Epstein’ın suç ortaklarından Ghislaine Maxwell’in cezaevi transferine ilişkin sorular da yer aldı. Bondi, bu kararla ilgisi olmadığını ve transferin Cezaevleri Bürosu tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Maxwell’in daha düşük güvenlikli bir tesise nakledilmesi kamuoyunda tepki çekmişti.
Bondi, daha önce Epstein hakkında kullandığı “müşteri listesi masamda” ifadesine de açıklık getirdi. Bu sözlerinin yanlış yorumlandığını belirten Bondi, kastının tüm dosya arşivi olduğunu ifade etti. Epstein dosyalarının yönetimi ve olası siyasi etkileri, ABD siyasetinde tartışma başlıklarından biri olmaya devam ediyor.