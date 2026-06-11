https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/avrupaya-yeni-bir-sicak-hava-dalgasi-geliyor-ejderha-sicaklari-1106425539.html

Avrupa'ya yeni bir sıcak hava dalgası geliyor: Ejderha sıcakları

Avrupa'ya yeni bir sıcak hava dalgası geliyor: Ejderha sıcakları

Sputnik Türkiye

Avrupa, yoğun sıcak günlerden sonra yazın en sert sıcak hava dalgalarından biriyle karşı karşıya. "Ejderha Sıcakları" olarak adlandırılan sıcak hava akınının... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T13:18+0300

2026-06-11T13:18+0300

2026-06-11T13:18+0300

yaşam

avrupa

sıcak hava dalgası

sıcak hava kubbesi

ejderha sıcakları

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Mayıs ayının son günlerinde tarihi sıcaklık rekorlarının kırıldığı Avrupa'da gözler şimdi haziranın ikinci yarısına çevrildi.Meteorologların "ısı kubbesi" olarak tanımladığı atmosferik sistemin yeniden güçlenmesiyle birlikte medyada "Ejderha Sıcakları" olarak adlandırılan sıcak hava akımının, Avrupa'da 22 Haziran'a kadar etkisini artırması bekleniyor. Bilim insanları, Kuzey Afrika kaynaklı sıcak hava taşınımının sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerine çıkarabileceği uyarısında bulunuyor.Isı kubbesi gözlemleniyorUzun vadeli meteorolojik projeksiyonlar, kıta genelinde yeniden güçlenen yüksek basınç alanının sıcak havayı hapsederek yeni bir ısı kubbesi (heat dome) oluşturduğunu gösteriyor. Bu sistem nedeniyle İspanya, Fransa, İtalya ve Balkanlar'da sıcaklıkların yeniden 35 ila 40 derece bandına çıkabileceği öngörülüyor.Ejderha sıcakları nedir?Meteoroloji literatüründe resmi bir karşılığı bulunmasa da sosyal medyada son günlerde sıkça kullanılan "Ejderha Sıcakları" ifadesi, Kuzey Afrika'dan taşınan aşırı sıcak ve kuru hava kütlelerini tanımlamak için kullanılıyor. Bu sistem, güçlü yüksek basınç nedeniyle atmosferde adeta bir kapak (ısı kubbesi) etkisi oluşturarak sıcak havanın günlerce aynı bölgede kalmasına neden oluyor. Uzmanlara göre bu durum, sıcaklıkların hızlı yükselmesine ve geceleri bile düşmemesine yol açıyor.Meteoroloji uzmanları sistemin kesin rotası için önümüzdeki günlerde yayımlanacak yeni model sonuçlarının belirleyici olacağını öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/en-sicak-ikinci-mayis-turkiye-yagista-bircok-ulkeyi-geride-birakti-1106394892.html

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avrupa, sıcak hava dalgası, sıcak hava kubbesi, ejderha sıcakları