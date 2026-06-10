https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/arastirmalara-gore-akilli-telefonlar-dogum-oranini-dusuruyor-1106399930.html

Araştırmalara göre akıllı telefonlar doğum oranını düşürüyor

Araştırmalara göre akıllı telefonlar doğum oranını düşürüyor

Sputnik Türkiye

Dünya çapında hükümetler, giderek düşen doğum oranlarını yükseltmenin yollarını ararken, ABD merkezli yeni bir çalışma “ana suçlunun” düşünülmediğini öne sürdü. Detaylar haberde...

2026-06-10T14:00+0300

2026-06-10T14:00+0300

2026-06-10T14:00+0300

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Uzmanlar uzun süre bu düşüşü 2008 küresel finansal krizine bağlamıştı. Ancak ekonomi toparlanmasına rağmen doğum oranlarında bir iyileşme yaşanmadı. Daha fazla doğum kontrolü kullanımı, kadınların artan eğitim seviyesi, yükselen konut ve çocuk bakım maliyetleri gibi pek çok faktör tartışıldıysa da net bir açıklama bulunamadı.Bu belirsizlik üzerine Middlebury Koleji ekonomisti Caitlin Myers ve öğrencisi Ezekiel Hooper, 2007'de ilk iPhone'un piyasaya sürülmesiyle akıllı telefonların bu trendde rol oynayabileceğini düşündü. Hipotezi test etmek için ilginç bir yöntem kullandılar: Düşüşte ‘önemli rol’Sonuçlar çarpıcıydı. iPhone erişiminin 20-24 yaş grubunda doğum oranlarını yüzde 3.2-6.6 oranında azalttığı belirlendi. Daha ileri yaştaki kadınlarda da istatistiksel olarak anlamlı ancak daha küçük düşüşler görüldü. Araştırmacılar akıllı telefonların “tek neden” olmadığını vurgularken, 2007 sonrası düşüşte “önemli bir rol” oynadığını belirtiyor. Bunun nedeni ise 'akıllı telefonların yüz yüze sosyal etkileşimleri azaltarak davranışları derinden değiştirmesi olarak' belirlendi.Araştırmacılar, “Modern akıllı telefonlar yaygınlaştıkça, arkadaşlarla yüz yüze geçirilen zaman ve cinsel aktivite, eşli cinsel ilişkinin olası bir alternatifi olan pornografi tüketiminin artmasıyla birlikte keskin bir şekilde azaldı” sonucuna vardılar.‘Ortak küresel teknolojik şok’Cincinnati Üniversitesi ekonomistleri Nathan Hudson ve Hernan Moscoso Boedo'nun Mayıs ayında yayınladığı ayrı bir çalışma da küresel ölçekte benzer eğilimleri ortaya koydu. 128 ülkede Dünya Bankası verilerini inceleyen araştırmacılar, akıllı telefon penetrasyonunun artmasıyla genç kızlardaki doğum oranlarının hızlanarak düştüğünü tespit etti. Bu etki, uzmanlara göre “temelde farklı sağlık, refah, ekonomik ve kültürel ortamlara sahip” ülkelerde de gözlemlendi ve ortak bir “küresel teknoloji şoku”na işaret ediyor.Dünyada durum ne?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/altinda-deger-kaybi-suruyor-gram-altin-6-bin-245-lira-seviyesine-dustu-1106389984.html

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iphone, akıllı telefon, doğurganlık, abd, haberler