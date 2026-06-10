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Antalya’da sahte altın operasyonu: Şüpheli tutuklandı
Antalya’da sahte altın operasyonu: Şüpheli tutuklandı
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Antalya’da kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli A.C.İ., polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Yapılan incelemelerde bir şüphelinin Muratpaşa’daki 2 ve Finike’deki 1 kuyumcuya sahte altın sattığı tespit edildi.Gözaltına alınan şüpheli A.C.İ.’nin üzerinde yapılan aramada 3 adet altın görünümlü zincir ele geçirilirken, zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
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antalya, türkiye, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın
antalya, türkiye, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın

Antalya’da sahte altın operasyonu: Şüpheli tutuklandı

20:42 10.06.2026
© AA / Antalya ValiliğiSahte altın
Sahte altın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© AA / Antalya Valiliği
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Antalya’da kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli A.C.İ., polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde bir şüphelinin Muratpaşa’daki 2 ve Finike’deki 1 kuyumcuya sahte altın sattığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli A.C.İ.’nin üzerinde yapılan aramada 3 adet altın görünümlü zincir ele geçirilirken, zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
altın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
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