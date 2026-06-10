https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/antalyada-sahte-altin-operasyonu-supheli-tutuklandi-1106410010.html

Antalya’da sahte altın operasyonu: Şüpheli tutuklandı

Antalya’da sahte altın operasyonu: Şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Antalya’da kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli A.C.İ., polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T20:42+0300

2026-06-10T20:42+0300

2026-06-10T20:42+0300

türki̇ye

antalya

türkiye

altın

ons altın

gram altın

külçe altın

altın fiyatları

çeyrek altın

yarım altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0a/1106409853_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2bcc386e9053a388dc8653de8051628e.jpg

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Yapılan incelemelerde bir şüphelinin Muratpaşa’daki 2 ve Finike’deki 1 kuyumcuya sahte altın sattığı tespit edildi.Gözaltına alınan şüpheli A.C.İ.’nin üzerinde yapılan aramada 3 adet altın görünümlü zincir ele geçirilirken, zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/sosyal-medyada-yine-gundem-oldu-evini-alip-1-kilo-altin-alan-adam-ne-kadar-zarar-etti-1106404609.html

türki̇ye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, türkiye, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın