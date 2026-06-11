https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/akom-uyardi-istanbulda-gok-gurultulu-saganak-bekleniyor-1106416349.html

AKOM uyardı: İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

AKOM uyardı: İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da hafta boyunca 25-30 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonu itibarıyla düşmesi bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T09:44+0300

2026-06-11T09:44+0300

2026-06-11T09:44+0300

türki̇ye

hava durumu

akom

sağanak

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Yaz mevsiminin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı son günlerde 32 dereceye kadar yükseldi.Hafta boyunca sıcaklıkların 25-30 derece aralığında seyretmesi beklenirken, hafta sonundan itibaren hava koşullarında önemli bir değişim yaşanacağı öngörülüyor.Meteorolojik verilere göre, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi Türkiye'yi etkisi altına alacak.Sıcaklıklar hafta sonu düşecekTahminlere göre sadece İstanbul'da değil, ülke genelinde de hava sıcaklıkları düşecek.Özellikle hafta sonu etkili olması beklenen yağışlı sistemle birlikte sıcaklıklarda yaklaşık 5 derecelik gerileme yaşanacağı belirtiliyor.AKOM'dan sağanak yağış uyarısıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de beklenen hava değişimine ilişkin açıklama yaptı.AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Hafta sonuna kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 27-29°C'ler aralığında seyretmesi beklenirken Cumartesi sıcaklıkların 3-5°C azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği beraberinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."

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