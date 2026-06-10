https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/chpde-9-milletvekili-kesin-ihrac-istemiyle-disipline-sevk-edildi-1106405163.html

CHP'de 9 milletvekili kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

CHP'de 9 milletvekili kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Sputnik Türkiye

CHP'de 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T17:23+0300

2026-06-10T17:23+0300

2026-06-10T17:23+0300

türki̇ye

chp

ihraç

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CHP'de 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, dokuz milletvekilinin oy birliğiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.Buna göre Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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