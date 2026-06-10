https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/chpde-9-milletvekili-kesin-ihrac-istemiyle-disipline-sevk-edildi-1106405163.html
CHP'de 9 milletvekili kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP'de 9 milletvekili kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Sputnik Türkiye
CHP'de 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T17:23+0300
2026-06-10T17:23+0300
2026-06-10T17:23+0300
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CHP'de 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, dokuz milletvekilinin oy birliğiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.Buna göre Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
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chp, ihraç
CHP'de 9 milletvekili kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Ayrıntılar geliyor
CHP'de 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
CHP'de 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, dokuz milletvekilinin oy birliğiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
Buna göre Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.