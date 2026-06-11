https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/abd-hazine-bakanligi-rus-bankalarinin-nukleer-islemlerine-verdigi-izni-uzatti-1106438261.html

ABD Hazine Bakanlığı, Rus bankalarının nükleer işlemlerine verdiği izni uzattı

ABD Hazine Bakanlığı, Rus bankalarının nükleer işlemlerine verdiği izni uzattı

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanlığı, sivil nükleer enerji işlemleri ile Japonya'ya yönelik petrol sevkiyatı kapsamında Rus bankalarına uyguladığı yaptırım muafiyetini 18... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T20:37+0300

2026-06-11T20:37+0300

2026-06-11T20:37+0300

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ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayınlanan genel lisans belgesine göre, sivil nükleer enerji bağlantılı faaliyetler için Rus bankaları, Rusya Merkez Bankası ve Ulusal Takas Merkezi üzerinden yürütülen işlemlere 18 Aralık 2026 tarihine kadar izin verilecek. Mevcut yaptırım kararnamesine istisna getiren bu adım sayesinde nükleer enerji sektöründeki finansal akışın kesintiye uğramaması hedefleniyor.Söz konusu muafiyet lisansı; Sberbank, Gazprombank, VTB, Alfa-Bank, VEB, Otkritie, SovkomBank, Rosbank, Zenit, Bank Saint Petersburg ve Ulusal Takas Merkezi'nin de dahil olduğu birçok büyük Rus finans kuruluşunu kapsıyor. Ayrıca bu bankaların yüzde 50 ve üzeri ortaklığı bulunan iştirakleri de kurum listesinde yer alıyor.Japonya'ya sevkiyat şartıyla petrol ticareti izniWashington, nükleer enerjinin yanı sıra Rusya’nın stratejik “Sahalin-2” projesi için de kritik muafiyet süresini uzattı. Buna göre, projeden deniz yoluyla çıkarılan ham petrolün ticaretine ilişkin işlemler 18 Aralık 2026'ya kadar yaptırımlardan muaf tutulacak.Ancak Hazine Bakanlığı, bu ticarete olanak tanıyan finansal işlemlerin serbest bırakılmasını, projedeki ham petrolün "sadece Japonya’ya ihraç edilmesi" şartına bağladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/rus-disisleri-ingiltere-fransa-ve-almanya-buyukelcilerine-ukrayna-catismasina-diplomatik-cozum-1106430613.html

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