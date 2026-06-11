https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/ab-diplomasisinde-kaja-kallas-catlagi-herkesin-asabini-bozmaya-basardi-1106424660.html
AB diplomasisinde Kaja Kallas çatlağı: ‘Herkesin asabını bozmaya başardı’
AB diplomasisinde Kaja Kallas çatlağı: ‘Herkesin asabını bozmaya başardı’
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, dış ilişkiler departmanının işleyişinden ve şefi Kaja Kallas’ın performansından duyulan memnuniyetsizlik nedeniyle kurumda... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T12:32+0300
2026-06-11T12:32+0300
2026-06-11T12:31+0300
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kirill dmitriyev
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Batı basınının üst düzey Avrupalı diplomatlara dayandırdığı habere göre, AB dış politika yönetiminde büyük kriz yaşanıyor. Üye ülkeler, AB dış ilişkiler servisinin mevcut dünya düzenindeki küresel gelişmelere ayak uyduramadığını ve hantal kaldığını düşünüyor.Üst düzey bir yetkili, "Dışişleri bakanlığının modern dünyada olması gerektiği gibi çalışmadığı çok açık. Verimsiz bir yapı var. Sorun yapısal olduğu için sistemin tamamen yeniden inşa edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandMasadaki iki senaryoHaberde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın yetkilerinden rahatsız olan müttefiklerin masasında iki temel formül olduğu belirtildi:‘Kallas kendi başına hareket ediyor’Kaynaklar; AB üye ülkelerin dışişleri bakanlıkları, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi’nin dış ilişkiler birimleri ile Yüksek Temsilcilik arasında büyük bir yetki karmaşası ve koordinasyonsuzluk yaşandığına dikkat çekiyor.Bu durumun Kallas'ın tutumuyla daha da derinleştiği belirtilen haberde, "Kallas’ın, AB-Çin ilişkileri gibi hassas konularda henüz üye ülke başkentleri tarafından onaylanmamış şahsi fikirlerini AB’nin ortak görüşüymüş gibi sunması endişeleri artırdı"denildi.Daha önce Batı basını Kallas’ı, "Brüksel’in son on yıldaki en kötü yönetim kadrosunun bir parçası olmak" ve "Rusya takıntısı yüzünden küresel meseleleri kaçırmak" ile suçlamıştı.Rusya'dan ilk tepki: ‘Herkesin asabını bozdu’Avrupa diplomasisindeki bu yapısal kriz ve Kallas tartışması Moskova’da da yankı buldu.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Batı basınının bu haberini sosyal medya hesabı X üzerinden yorumladı.Dmitriev, "Kaja, istisnasız herkesin asabını bozmayı başardı" diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/g7-zirvesi-avrupadan-diplomasi-hamlesi-ukrayna-baris-gorusmeleri-icin-trumpi-ikna-etmeye-1106422278.html
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avrupa birliği, kaja kallas, ab, avrupa komisyonu, rusya, batı, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev
avrupa birliği, kaja kallas, ab, avrupa komisyonu, rusya, batı, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev
AB diplomasisinde Kaja Kallas çatlağı: ‘Herkesin asabını bozmaya başardı’
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, dış ilişkiler departmanının işleyişinden ve şefi Kaja Kallas’ın performansından duyulan memnuniyetsizlik nedeniyle kurumda köklü bir reform yapmayı tartıştığı belirtildi.
Batı basınının üst düzey Avrupalı diplomatlara dayandırdığı habere göre, AB dış politika yönetiminde büyük kriz yaşanıyor. Üye ülkeler, AB dış ilişkiler servisinin mevcut dünya düzenindeki küresel gelişmelere ayak uyduramadığını ve hantal kaldığını düşünüyor.
Üst düzey bir yetkili, "Dışişleri bakanlığının modern dünyada olması gerektiği gibi çalışmadığı çok açık. Verimsiz bir yapı var. Sorun yapısal olduğu için sistemin tamamen yeniden inşa edilmesi gerekiyor" ifadelerini kulland
Haberde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın yetkilerinden rahatsız olan müttefiklerin masasında iki temel formül olduğu belirtildi:
Kallas’ın yetkilerinin elinden alınarak kurumun doğrudan Avrupa Komisyonu ve üye devletlerin tam kontrolüne bırakılması.
Diplomasi şefinin hareket alanının ve bağımsız karar alma mekanizmalarının daraltılması.
‘Kallas kendi başına hareket ediyor’
Kaynaklar; AB üye ülkelerin dışişleri bakanlıkları, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi’nin dış ilişkiler birimleri ile Yüksek Temsilcilik arasında büyük bir yetki karmaşası ve koordinasyonsuzluk yaşandığına dikkat çekiyor.
Bu durumun Kallas'ın tutumuyla daha da derinleştiği belirtilen haberde, "Kallas’ın, AB-Çin ilişkileri gibi hassas konularda henüz üye ülke başkentleri tarafından onaylanmamış şahsi fikirlerini AB’nin ortak görüşüymüş gibi sunması endişeleri artırdı"denildi.
Daha önce Batı basını Kallas’ı, "Brüksel’in son on yıldaki en kötü yönetim kadrosunun bir parçası olmak" ve "Rusya takıntısı yüzünden küresel meseleleri kaçırmak" ile suçlamıştı.
Rusya'dan ilk tepki: ‘Herkesin asabını bozdu’
Avrupa diplomasisindeki bu yapısal kriz ve Kallas tartışması Moskova’da da yankı buldu.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Batı basınının bu haberini sosyal medya hesabı X üzerinden yorumladı.
Dmitriev, "Kaja, istisnasız herkesin asabını bozmayı başardı" diye yazdı.