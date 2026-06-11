https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/60-yillik-kadastro-davasi-sonuclandi-456-hak-sahibi-icin-karar-verildi-1106435470.html

60 yıllık kadastro davası sonuçlandı: 456 hak sahibi için karar verildi

60 yıllık kadastro davası sonuçlandı: 456 hak sahibi için karar verildi

Sputnik Türkiye

Mardin'de 60 yıldır süren ve 456 hak sahibini ilgilendiren dava sonuçlandı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T17:26+0300

2026-06-11T17:26+0300

2026-06-11T17:26+0300

türki̇ye

mardin

adalet bakanlığı

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kadastro

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Mardin Nusaybin'de 60 yıldır devam eden ve 456 hak sahibini ilgilendiren kadastro davası karara bağlandı. 5 Ocak 1966'da açılan "mülkiyet uyuşmazlığı"na ilişkin davada mahkeme 70'inci celsede kararını verdi. Sıfır Kadastro Dosyası projesi kapsamına alındıAdalet Bakanlığı'nın "Sıfır Kadastro Dosyası" projesi kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde 60 yıldır devam eden ve 456 hak sahibini ilgilendiren dava sonuçlandı. Mardin Kadastro Mahkemesi'nde 5 Ocak 1966'da açılan "mülkiyet uyuşmazlığı"na ilişkin davanın yargılama süreci 60 yıl sürdü. Mahkeme, 456 tarafın yer aldığı davada, 9 Haziran'da 70'inci celsede kararını açıkladı.Tarafların ve avukatlarının katıldığı duruşmada, dosyaya sunulan bilirkişi ve hisselendirme raporlarını değerlendiren mahkeme, daha önce keşif yapıldığını belirterek, "yeniden keşif yapılmasının dosyaya bir katkı sağlamayacağını" değerlendirip keşif yapılması yönündeki ara kararından vazgeçilmesini kararlaştırdı.Hak sahipleri adına tapuya tescil edilmesine karar verildiKararda, Duruca Mahallesi'nde bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 171, 173, 174, 175 ve 176 numaralı parseller yönünden mevcut kadastro tespitleri iptal edilerek, belirlenen hisseler oranında hak sahipleri adına tapuya tescil kararı verildi. Mahkeme ayrıca 197 ve 198 numaralı parsellerin kadastro tespitlerinin iptal edilmesine ve taşınmazların "Maliye Hazinesi" adına tapuya kayıt ve tesciline hükmetti. Kararda, gerekçeli kararın tebliğinin ardından belirtilen süre sonunda Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesine itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/3-milyon-kisinin-mulkiyet-sorunu-cozulecek-orman-sinirlari-icinde-kalan-tapularla-ilgili-teklif-1104234751.html

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