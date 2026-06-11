https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/60-yillik-kadastro-davasi-sonuclandi-456-hak-sahibi-icin-karar-verildi-1106435470.html
60 yıllık kadastro davası sonuçlandı: 456 hak sahibi için karar verildi
60 yıllık kadastro davası sonuçlandı: 456 hak sahibi için karar verildi
Sputnik Türkiye
Mardin'de 60 yıldır süren ve 456 hak sahibini ilgilendiren dava sonuçlandı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T17:26+0300
2026-06-11T17:26+0300
2026-06-11T17:26+0300
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tapu
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Mardin Nusaybin'de 60 yıldır devam eden ve 456 hak sahibini ilgilendiren kadastro davası karara bağlandı. 5 Ocak 1966'da açılan "mülkiyet uyuşmazlığı"na ilişkin davada mahkeme 70'inci celsede kararını verdi. Sıfır Kadastro Dosyası projesi kapsamına alındıAdalet Bakanlığı'nın "Sıfır Kadastro Dosyası" projesi kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde 60 yıldır devam eden ve 456 hak sahibini ilgilendiren dava sonuçlandı. Mardin Kadastro Mahkemesi'nde 5 Ocak 1966'da açılan "mülkiyet uyuşmazlığı"na ilişkin davanın yargılama süreci 60 yıl sürdü. Mahkeme, 456 tarafın yer aldığı davada, 9 Haziran'da 70'inci celsede kararını açıkladı.Tarafların ve avukatlarının katıldığı duruşmada, dosyaya sunulan bilirkişi ve hisselendirme raporlarını değerlendiren mahkeme, daha önce keşif yapıldığını belirterek, "yeniden keşif yapılmasının dosyaya bir katkı sağlamayacağını" değerlendirip keşif yapılması yönündeki ara kararından vazgeçilmesini kararlaştırdı.Hak sahipleri adına tapuya tescil edilmesine karar verildiKararda, Duruca Mahallesi'nde bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 171, 173, 174, 175 ve 176 numaralı parseller yönünden mevcut kadastro tespitleri iptal edilerek, belirlenen hisseler oranında hak sahipleri adına tapuya tescil kararı verildi. Mahkeme ayrıca 197 ve 198 numaralı parsellerin kadastro tespitlerinin iptal edilmesine ve taşınmazların "Maliye Hazinesi" adına tapuya kayıt ve tesciline hükmetti. Kararda, gerekçeli kararın tebliğinin ardından belirtilen süre sonunda Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesine itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.
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mardin, adalet bakanlığı, tapu, kadastro
mardin, adalet bakanlığı, tapu, kadastro
60 yıllık kadastro davası sonuçlandı: 456 hak sahibi için karar verildi
Mardin'de 60 yıldır süren ve 456 hak sahibini ilgilendiren dava sonuçlandı.
Mardin Nusaybin'de 60 yıldır devam eden ve 456 hak sahibini ilgilendiren kadastro davası karara bağlandı. 5 Ocak 1966'da açılan "mülkiyet uyuşmazlığı"na ilişkin davada mahkeme 70'inci celsede kararını verdi.
Sıfır Kadastro Dosyası projesi kapsamına alındı
Adalet Bakanlığı'nın "Sıfır Kadastro Dosyası" projesi kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde 60 yıldır devam eden ve 456 hak sahibini ilgilendiren dava sonuçlandı. Mardin Kadastro Mahkemesi'nde 5 Ocak 1966'da açılan "mülkiyet uyuşmazlığı"na ilişkin davanın yargılama süreci 60 yıl sürdü. Mahkeme, 456 tarafın yer aldığı davada, 9 Haziran'da 70'inci celsede kararını açıkladı.
Tarafların ve avukatlarının katıldığı duruşmada, dosyaya sunulan bilirkişi ve hisselendirme raporlarını değerlendiren mahkeme, daha önce keşif yapıldığını belirterek, "yeniden keşif yapılmasının dosyaya bir katkı sağlamayacağını" değerlendirip keşif yapılması yönündeki ara kararından vazgeçilmesini kararlaştırdı.
Hak sahipleri adına tapuya tescil edilmesine karar verildi
Kararda, Duruca Mahallesi'nde bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 171, 173, 174, 175 ve 176 numaralı parseller yönünden mevcut kadastro tespitleri iptal edilerek, belirlenen hisseler oranında hak sahipleri adına tapuya tescil kararı verildi. Mahkeme ayrıca 197 ve 198 numaralı parsellerin kadastro tespitlerinin iptal edilmesine ve taşınmazların "Maliye Hazinesi" adına tapuya kayıt ve tesciline hükmetti. Kararda, gerekçeli kararın tebliğinin ardından belirtilen süre sonunda Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesine itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.