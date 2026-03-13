Türkiye
3 milyon kişinin mülkiyet sorunu çözülecek: Orman sınırları içinde kalan tapularla ilgili teklif TBMM'ye sunuldu
3 milyon kişinin mülkiyet sorunu çözülecek: Orman sınırları içinde kalan tapularla ilgili teklif TBMM'ye sunuldu
13.03.2026
ekonomi̇
Orman sınırları içerisinde kalan tapuların mülkiyet sorununu gidermeye yönelik teklif Meclis'e sunuldu. Kanun teklifine göre 3 hektardan küçük alanlar orman sayılmayacak. 3 hektar ve üzerindeki ağaçlık kısımlar özel orman sayılacak. 80 bin tapulu taşınmaz için düzenleme yapılması planlanırken teklife göre şartları taşıyan taşınmazların tapuları üzerindeki orman şerhleri kaldırılacak, iptal edilen tapular da iade edilebilecek. 80 bin tapulu taşınmazı kapsayacakHabertürk'ün haberine göre orman sınırları içinde kalan tapuların sahibi olan 3 milyon vatandaşın mülkiyet sorunu çözülecek. Orman Kadastro sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz bulunuyor. Bu alanların toplam büyüklüğü yaklaşık 129 bin hektar olarak hesaplanıyor. Devlet ormanı olarak sınırlandırılan ancak tapusu özel kişiler adına kayıtlı taşınmazların tapuları, mahkeme kararlarıyla iptal edilerek hazine adına tescil ediliyor. Tapusu iptal edilen vatandaşlar da devlete tazminat davası açıyor.AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 29 maddelik kanun teklifiyle tazminat davalarının ve hazine zararının önüne geçilmesi hedefleniyor. Teklifle 3 hektardan küçük alanlar orman sayılmayacak. 3 hektar ve üzerindeki ağaçlık kısımlar özel orman sayılacak.İki yıl içinde başvurana tapusu iade edilecekŞartları taşıyan taşınmazların tapularındaki orman şerhleri kaldırılacak. İptal edilen taşınmazların tapularının hak sahiplerine iade edilmesi için, teklif yürürlüğe girdikten sonra 2 yıl içinde devlete başvurulacak. Devletin tazminat ödemediği tapular doğrudan iade edilebilecek. Tazminat ödenen tapuların iadesi için vatandaş tazminatı geri ödeyecek.
13:53 13.03.2026
© AAOrman
Orman - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
© AA
Abone ol
Orman sınırları içinde kalan tapularla ilgili teklif TBMM'ye sunuldu. Teklife göre 3 hektardan küçük alanlar orman sayılmayacak, 3 hektar ve üzerindeki ağaçlık kısımlar özel orman sayılacak.
Orman sınırları içerisinde kalan tapuların mülkiyet sorununu gidermeye yönelik teklif Meclis'e sunuldu. Kanun teklifine göre 3 hektardan küçük alanlar orman sayılmayacak. 3 hektar ve üzerindeki ağaçlık kısımlar özel orman sayılacak. 80 bin tapulu taşınmaz için düzenleme yapılması planlanırken teklife göre şartları taşıyan taşınmazların tapuları üzerindeki orman şerhleri kaldırılacak, iptal edilen tapular da iade edilebilecek.

80 bin tapulu taşınmazı kapsayacak

Habertürk'ün haberine göre orman sınırları içinde kalan tapuların sahibi olan 3 milyon vatandaşın mülkiyet sorunu çözülecek. Orman Kadastro sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz bulunuyor. Bu alanların toplam büyüklüğü yaklaşık 129 bin hektar olarak hesaplanıyor. Devlet ormanı olarak sınırlandırılan ancak tapusu özel kişiler adına kayıtlı taşınmazların tapuları, mahkeme kararlarıyla iptal edilerek hazine adına tescil ediliyor. Tapusu iptal edilen vatandaşlar da devlete tazminat davası açıyor.
AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 29 maddelik kanun teklifiyle tazminat davalarının ve hazine zararının önüne geçilmesi hedefleniyor. Teklifle 3 hektardan küçük alanlar orman sayılmayacak. 3 hektar ve üzerindeki ağaçlık kısımlar özel orman sayılacak.

İki yıl içinde başvurana tapusu iade edilecek

Şartları taşıyan taşınmazların tapularındaki orman şerhleri kaldırılacak. İptal edilen taşınmazların tapularının hak sahiplerine iade edilmesi için, teklif yürürlüğe girdikten sonra 2 yıl içinde devlete başvurulacak. Devletin tazminat ödemediği tapular doğrudan iade edilebilecek. Tazminat ödenen tapuların iadesi için vatandaş tazminatı geri ödeyecek.
