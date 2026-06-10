https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/zaharova-sivastopoldaki-muze-saldirisinin-bati-icin-kutsal-bir-anlami-var-1106407574.html

Zaharova: Sivastopol’daki müze saldırısının Batı için 'kutsal' bir anlamı var

Zaharova: Sivastopol’daki müze saldırısının Batı için 'kutsal' bir anlamı var

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın "Sivastopol Savunması" panorama müzesine düzenlediği saldırının Batı için 'kutsal' bir anlam... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T18:25+0300

2026-06-10T18:25+0300

2026-06-10T18:25+0300

dünya

mariya zaharova

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sevastopol

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saldırı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kırım'ın Sivastopol şehrindeki "Sivastopol Savunması" panorama müzesine yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Kırım Savaşı'na atıfta bulunarak, bu eylemin özellikle Kiev’in Avrupalı destekçileri için sembolik ve kutsal bir anlam ifade ettiğini belirtti.Avrupa ülkelerinin Kırım üzerindeki emellerinin tarih boyunca hüsranla sonuçlandığına dikkat çeken Zaharova, "Avrupalıların Kırım’a yönelik teşebbüsleri her zaman başarısızlıkla sonuçlandı. Geçtiğimiz yüzyıllarda yarımadada İngiliz ve Fransız askerlerinin yanı sıra Nazi Almanyası ve Romanya’dan gelen işgalcilere ait sayısız mezarlık ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.Orijinal eser zarar görmediUkrayna Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde “Sivastopol Savunması” panorama müzesine saldırı düzenlemişti. Saldırının ardından çıkan ve yaklaşık 600 metrekarelik bir alana yayılan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.Müze yetkililerinden yapılan açıklamada, binadaki kesin hasar durumunun yangın tamamen söndürüldükten sonra netleşeceği bildirildi. Açıklamada ayrıca, ressam Franz Rubo’ya ait orijinal tarihi eserin hiçbir parçasının zarar görmediği, müzede halihazırda 1954 yılında Sovyet ressamlar tarafından yapılan kopyasının sergilendiği bilgisi paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/kremlin-sevastopoldeki-muze-saldirisi-rusyanin-hakli-oldugunu-kanitliyor-1106398885.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, kırım, sevastopol, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, müze, avrupa, kiev, nazi almanyası, romanya