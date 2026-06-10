https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/zaharova-sivastopoldaki-muze-saldirisinin-bati-icin-kutsal-bir-anlami-var-1106407574.html
Zaharova: Sivastopol’daki müze saldırısının Batı için 'kutsal' bir anlamı var
Zaharova: Sivastopol’daki müze saldırısının Batı için 'kutsal' bir anlamı var
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın "Sivastopol Savunması" panorama müzesine düzenlediği saldırının Batı için 'kutsal' bir anlam... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T18:25+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kırım'ın Sivastopol şehrindeki "Sivastopol Savunması" panorama müzesine yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Kırım Savaşı'na atıfta bulunarak, bu eylemin özellikle Kiev’in Avrupalı destekçileri için sembolik ve kutsal bir anlam ifade ettiğini belirtti.Avrupa ülkelerinin Kırım üzerindeki emellerinin tarih boyunca hüsranla sonuçlandığına dikkat çeken Zaharova, "Avrupalıların Kırım’a yönelik teşebbüsleri her zaman başarısızlıkla sonuçlandı. Geçtiğimiz yüzyıllarda yarımadada İngiliz ve Fransız askerlerinin yanı sıra Nazi Almanyası ve Romanya’dan gelen işgalcilere ait sayısız mezarlık ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.Orijinal eser zarar görmediUkrayna Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde “Sivastopol Savunması” panorama müzesine saldırı düzenlemişti. Saldırının ardından çıkan ve yaklaşık 600 metrekarelik bir alana yayılan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.Müze yetkililerinden yapılan açıklamada, binadaki kesin hasar durumunun yangın tamamen söndürüldükten sonra netleşeceği bildirildi. Açıklamada ayrıca, ressam Franz Rubo’ya ait orijinal tarihi eserin hiçbir parçasının zarar görmediği, müzede halihazırda 1954 yılında Sovyet ressamlar tarafından yapılan kopyasının sergilendiği bilgisi paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/kremlin-sevastopoldeki-muze-saldirisi-rusyanin-hakli-oldugunu-kanitliyor-1106398885.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, kırım, sevastopol, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, müze, avrupa, kiev, nazi almanyası, romanya
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, kırım, sevastopol, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, müze, avrupa, kiev, nazi almanyası, romanya
Zaharova: Sivastopol’daki müze saldırısının Batı için 'kutsal' bir anlamı var
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın "Sivastopol Savunması" panorama müzesine düzenlediği saldırının Batı için 'kutsal' bir anlam taşıdığını belirterek, tarihte Avrupa'nın Kırım'a yönelik tüm girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kırım'ın Sivastopol şehrindeki "Sivastopol Savunması" panorama müzesine yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Kırım Savaşı'na atıfta bulunarak, bu eylemin özellikle Kiev’in Avrupalı destekçileri için sembolik ve kutsal bir anlam ifade ettiğini belirtti.
Bugünkü saldırı, her şeyden önce Kiev’in Avrupalı sponsorları için kutsal bir anlam taşıyor. Kırım Savaşı’nın üzerinden 170 yıl geçti. Görünen o ki, ataları Kırım’da savaşanlar, o dönemki tarihi hatalarının yarattığı ‘fantom ağrısı’ hala çekiyor.
Avrupa ülkelerinin Kırım üzerindeki emellerinin tarih boyunca hüsranla sonuçlandığına dikkat çeken Zaharova, "Avrupalıların Kırım’a yönelik teşebbüsleri her zaman başarısızlıkla sonuçlandı. Geçtiğimiz yüzyıllarda yarımadada İngiliz ve Fransız askerlerinin yanı sıra Nazi Almanyası ve Romanya’dan gelen işgalcilere ait sayısız mezarlık ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
Orijinal eser zarar görmedi
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde “Sivastopol Savunması” panorama müzesine saldırı düzenlemişti. Saldırının ardından çıkan ve yaklaşık 600 metrekarelik bir alana yayılan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Müze yetkililerinden yapılan açıklamada, binadaki kesin hasar durumunun yangın tamamen söndürüldükten sonra netleşeceği bildirildi. Açıklamada ayrıca, ressam Franz Rubo’ya ait orijinal tarihi eserin hiçbir parçasının zarar görmediği, müzede halihazırda 1954 yılında Sovyet ressamlar tarafından yapılan kopyasının sergilendiği bilgisi paylaşıldı.