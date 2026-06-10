https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/zaharova-iranda-kara-harekati-telafisi-mumkun-olmayan-sonuclar-dogurabilir-1106395408.html

Zaharova: İran'da kara harekatı, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir

Zaharova: İran'da kara harekatı, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD ve İsrail ile yaşanan gerilimin ardından İran'da kara harekatı ihtimaline karşı uyardı: "Herhangi bir... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T12:11+0300

2026-06-10T12:11+0300

2026-06-10T12:11+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, düzenlediği haftalık basın brifinginde Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren İran gerilimi hakkında çok sert uyarılarda bulundu. Bölgedeki askeri hareketliliği yakından takip ettiklerini belirten Zaharova, İran'da kara harekatı düzenlenmesi ihtimalinin bardağı taşıran son damla olacağını vurguladı. Rus sözcü, "Devam eden müzakere sürecine rağmen, durum şu anda son derece istikrarsız. İran topraklarında yapılacak herhangi bir kara operasyonu, gerilimlerin daha da tırmanması anlamına gelir" sözleriyle uluslararası kamuoyuna seslendi.Küresel güvenlik ve enerji koridorları tehdit altındaMoskova'nın askeri bir tırmanıştan derin endişe duyduğunu dile getiren Zaharova, olası bir kara askeri harekatı senaryosunun yaratacağı yıkıcı etkilere dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı adına konuşan sözcü, bu tür bir adımın bölgesel sınırları aşacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:"İran'da atılacak kontrolsüz askeri adımlar, sadece çatışmanın doğrudan tarafları için değil, şüphesiz hem bölgesel güvenlik hem de küresel güvenlik için onarılamaz, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır."Ağır bilanço: Ateşkese rağmen ABD deniz ablukası sürüyorOrta Doğu'daki kriz, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail ittifakının İran'daki stratejik hedeflere yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlatmasıyla alevlenmişti. Saldırılarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, taraflar 8 Nisan'da Washington ve Tahran yönetimlerinin ortak kararıyla iki haftalık geçici bir ateşkes ilan etmişti. Süreç boyunca yeni bir sıcak çatışma haberi gelmese de ABD ordusu, İran limanlarına abluka uygulamaya başlayarak Tahran'ı ekonomik ve askeri açıdan kıskaca aldı.Karşılıklı hava saldırıları ve çerçeve mutabakat zaptı masadaBölgede tansiyon düşmezken, bir yandan da İran ve ABD arasında müzakereler kapalı kapılar ardında devam ediyor. Diplomatik kaynaklar, son görüşmelerde tarafların bir çerçeve mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varmayı ele aldığını belirtiyor. Ancak diplomatik temaslara gölge düşüren karşılıklı münferit hava saldırıları periyodik olarak sürüyor. Pentagon, düzenlediği operasyonları deniz ablukasını uygulama ve "öz savunma" argümanıyla meşrulaştırmaya çalışırken; Tahran yönetimi ise egemenlik haklarının ihlal edildiğini savunarak misilleme hakkını saklı tuttuğunu yineliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/rusya-ve-suriye-arasindaki-askeri-isbirliginde-kritik-gelisme-personel-yapilanmasi-masada-1106395084.html

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