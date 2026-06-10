https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/yolda-yururken-kafasina-sineklik-dustu-hastaneye-kaldirildi-1106390965.html
Yolda yürürken kafasına sineklik düştü: Hastaneye kaldırıldı
Yolda yürürken kafasına sineklik düştü: Hastaneye kaldırıldı
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yolda yürürken kafasına sineklik düşen kadın yaralandı. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T10:53+0300
2026-06-10T10:53+0300
2026-06-10T10:53+0300
yaşam
sinek
adana
kaza
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Yolda yürürken kafasına sineklik düşen kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.Kafasına sineklik düştüGüzelyalı Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kadın, yanındaki kişiyle yürüdüğü sırada havadan kafasına sineklik düştü.Yere yığılan kadın, çevredekiler tarafından Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Olay bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/itilmis-karakteriyle-sevilen-unlu-oyuncu-ilyas-ilbey-hastaneye-kaldirildi-1106358146.html
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sinek, adana, kaza
Yolda yürürken kafasına sineklik düştü: Hastaneye kaldırıldı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yolda yürürken kafasına sineklik düşen kadın yaralandı.
Yolda yürürken kafasına sineklik düşen kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Güzelyalı Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kadın, yanındaki kişiyle yürüdüğü sırada havadan kafasına sineklik düştü.
Yere yığılan kadın, çevredekiler tarafından Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Olay bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.