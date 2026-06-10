https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/yolda-yururken-kafasina-sineklik-dustu-hastaneye-kaldirildi-1106390965.html

Yolda yürürken kafasına sineklik düştü: Hastaneye kaldırıldı

Yolda yürürken kafasına sineklik düştü: Hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yolda yürürken kafasına sineklik düşen kadın yaralandı. 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T10:53+0300

2026-06-10T10:53+0300

2026-06-10T10:53+0300

yaşam

sinek

adana

kaza

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Yolda yürürken kafasına sineklik düşen kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.Kafasına sineklik düştüGüzelyalı Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kadın, yanındaki kişiyle yürüdüğü sırada havadan kafasına sineklik düştü.Yere yığılan kadın, çevredekiler tarafından Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Olay bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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sinek, adana, kaza