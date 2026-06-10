https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/yemenli-uzman-rusya-askeri-harcamalarinin-miktariyla-degil-kalitesiyle-batiyi-geride-birakiyor-1106409136.html

Yemenli uzman: Rusya, askeri harcamalarının miktarıyla değil, kalitesiyle Batı'yı geride bırakıyor

Yemenli uzman: Rusya, askeri harcamalarının miktarıyla değil, kalitesiyle Batı'yı geride bırakıyor

Sputnik Türkiye

ABD ve İngiltere’nin nükleer silahlanmaya yaptığı harcamalardaki artışa dikkat çeken Yemenli uzman Abdul Qader, Batı'nın nükleer silahların yayılmasını... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T19:27+0300

2026-06-10T19:27+0300

2026-06-10T19:27+0300

görüş

abd

batı

rusya

abd

ican

modernizasyon

nükleer silah

nükleer silah

nükleer silahsızlanma

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Yemenli yazar, siyasi ve askeri analist Hamid Abdul Qader, ABD'nin nükleer silahlarına 69.2 milyar dolar harcadığını, İngiltere'nin ise harcamalarını önemli ölçüde artırdığını ortaya koyan Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Kampanyası'nın (ICAN) 2025 raporunun, Batı'nın nükleer silahların yayılmasını sınırlama çağrıları ile nükleer silahların sürekli olarak geliştirilmesi ve modernizasyon programları arasındaki açık çelişkiyi vurguladığını belirtti.Sputnik’e konuşan Abdul Qader, “ABD'nin nükleer silah harcamalarının 69 milyar doları aşması ve son yıllarda İngiltere'nin harcamalarında da önemli bir artış yaşanması, nükleer kapasiteleri güçlendirme ve stratejik modernizasyon programlarını genişletme rotasını gösteriyor. Bu durum, söz konusu politikaların uluslararası istikrar ve silahlanma yarışının geleceği üzerindeki etkisine dair soruları gündeme getiriyor” ifadelerini kullandı.Yemenli uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Abdul Qader, “Rusya'nın nükleer harcamalarındaki nispeten mütevazı artış (sadece yüzde 6), Moskova'nın stratejik caydırıcılık dengesini korumaya ve maliyetli bir silahlanma yarışına girmeden kendi ulusal güvenliğini sağlamaya odaklandığını gösteriyor. Öte yandan, ABD ve İngiltere'nin harcamalarındaki önemli artışlar, nükleer modernizasyon programlarının hızlandırılmış genişlemesine dayanan farklı bir yaklaşımı yansıtıyor” diye konuştu.“Batılı güçlerin nükleer silahlara yönelik harcamalarını sürekli artırmaları ve aynı zamanda diğer devletlerden bu alanda sıkı kısıtlamalara uymalarını talep etmeleri, Batı'nın silah kontrolü konusundaki söylemlerinin güvenilirliğini zedeliyor” diyen uzman, şöyle devam etti:

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abd, batı, rusya, abd, ican, modernizasyon, nükleer silah, nükleer silah, nükleer silahsızlanma, i̇ngiltere