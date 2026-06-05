https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/zaharovadan-avrupaya-nukleer-silah-uyarisi-olasi-bir-catismada-oncelikli-hedef-olursunuz-1106266719.html
Zaharova'dan Avrupa'ya nükleer silah uyarısı: Olası bir çatışmada 'öncelikli hedef' olursunuz
Zaharova'dan Avrupa'ya nükleer silah uyarısı: Olası bir çatışmada 'öncelikli hedef' olursunuz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’ya ait nükleer silahları topraklarında konuşlandırmayı kabul edecek Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T00:44+0300
2026-06-05T00:44+0300
2026-06-05T00:44+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
fransa
avrupa birliği
ab
rusya
nükleer silah
avrupa
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090461_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_992ae37bcbdac23d6b7d274a557888ec.jpg
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Rus basınına değerlendirmelerde bulunan Mariya Zaharova, Fransa’ya ait nükleer silahları topraklarında konuşlandırma planına kapı aralayan devletlerin çok ciddi bir risk aldığını, ancak durumun ciddiyetinin Avrupa başkentlerinde henüz anlaşılamadığını belirtti.Zaharova, bu yönde atılacak adımların Avrupa’nın güvenliğini güçlendirmeyeceğini, aksine kıtayı doğrudan sıcak bir hedefe dönüştürerek riskleri artıracağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/lavrov-rubionun-ukrayna-sozleri-abd-ile-abnin-tutumlarinin-aynilastigini-gosteriyor-1106263583.html
fransa
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090461_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_ab04e372f1444b4c11f9128fba35f697.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, fransa, avrupa birliği, ab, rusya, nükleer silah, avrupa, st. petersburg ekonomi forumu (spief)
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, fransa, avrupa birliği, ab, rusya, nükleer silah, avrupa, st. petersburg ekonomi forumu (spief)
Zaharova'dan Avrupa'ya nükleer silah uyarısı: Olası bir çatışmada 'öncelikli hedef' olursunuz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’ya ait nükleer silahları topraklarında konuşlandırmayı kabul edecek Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya’ya yönelik bir saldırı durumunda doğrudan “öncelikli hedefler” arasına gireceği uyarısında bulundu.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Rus basınına değerlendirmelerde bulunan Mariya Zaharova, Fransa’ya ait nükleer silahları topraklarında konuşlandırma planına kapı aralayan devletlerin çok ciddi bir risk aldığını, ancak durumun ciddiyetinin Avrupa başkentlerinde henüz anlaşılamadığını belirtti.
Avrupa ülkeleri, stratejik hava kuvvetleri için üslerini Fransa'ya açarak ve Fransız nükleer silahlarının kendi topraklarında konuşlandırılmasına ihtimal tanıyarak, ülkemize yönelik olası bir saldırıda birer öncelikli hedef haline geliyorlar. Ancak nedense bunu bir türlü idrak edemiyorlar.
Zaharova, bu yönde atılacak adımların Avrupa’nın güvenliğini güçlendirmeyeceğini, aksine kıtayı doğrudan sıcak bir hedefe dönüştürerek riskleri artıracağını vurguladı.