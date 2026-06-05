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Zaharova'dan Avrupa'ya nükleer silah uyarısı: Olası bir çatışmada 'öncelikli hedef' olursunuz
Zaharova'dan Avrupa'ya nükleer silah uyarısı: Olası bir çatışmada 'öncelikli hedef' olursunuz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’ya ait nükleer silahları topraklarında konuşlandırmayı kabul edecek Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
fransa
avrupa birliği
ab
rusya
nükleer silah
avrupa
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Rus basınına değerlendirmelerde bulunan Mariya Zaharova, Fransa’ya ait nükleer silahları topraklarında konuşlandırma planına kapı aralayan devletlerin çok ciddi bir risk aldığını, ancak durumun ciddiyetinin Avrupa başkentlerinde henüz anlaşılamadığını belirtti.Zaharova, bu yönde atılacak adımların Avrupa’nın güvenliğini güçlendirmeyeceğini, aksine kıtayı doğrudan sıcak bir hedefe dönüştürerek riskleri artıracağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/lavrov-rubionun-ukrayna-sozleri-abd-ile-abnin-tutumlarinin-aynilastigini-gosteriyor-1106263583.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, fransa, avrupa birliği, ab, rusya, nükleer silah, avrupa, st. petersburg ekonomi forumu (spief)
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, fransa, avrupa birliği, ab, rusya, nükleer silah, avrupa, st. petersburg ekonomi forumu (spief)

Zaharova'dan Avrupa'ya nükleer silah uyarısı: Olası bir çatışmada 'öncelikli hedef' olursunuz

00:44 05.06.2026
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’ya ait nükleer silahları topraklarında konuşlandırmayı kabul edecek Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya’ya yönelik bir saldırı durumunda doğrudan “öncelikli hedefler” arasına gireceği uyarısında bulundu.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Rus basınına değerlendirmelerde bulunan Mariya Zaharova, Fransa’ya ait nükleer silahları topraklarında konuşlandırma planına kapı aralayan devletlerin çok ciddi bir risk aldığını, ancak durumun ciddiyetinin Avrupa başkentlerinde henüz anlaşılamadığını belirtti.
Avrupa ülkeleri, stratejik hava kuvvetleri için üslerini Fransa'ya açarak ve Fransız nükleer silahlarının kendi topraklarında konuşlandırılmasına ihtimal tanıyarak, ülkemize yönelik olası bir saldırıda birer öncelikli hedef haline geliyorlar. Ancak nedense bunu bir türlü idrak edemiyorlar.
Zaharova, bu yönde atılacak adımların Avrupa’nın güvenliğini güçlendirmeyeceğini, aksine kıtayı doğrudan sıcak bir hedefe dönüştürerek riskleri artıracağını vurguladı.
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