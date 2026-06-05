Zaharova'dan Avrupa'ya nükleer silah uyarısı: Olası bir çatışmada 'öncelikli hedef' olursunuz

Avrupa ülkeleri, stratejik hava kuvvetleri için üslerini Fransa'ya açarak ve Fransız nükleer silahlarının kendi topraklarında konuşlandırılmasına ihtimal tanıyarak, ülkemize yönelik olası bir saldırıda birer öncelikli hedef haline geliyorlar. Ancak nedense bunu bir türlü idrak edemiyorlar.