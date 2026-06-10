https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/yasakli-platformda-mustehcenlik-sorusturmasinda-sosyal-medya-fenomenleri-icin-10ar-yil-hapis-1106403956.html
Yasaklı platformda müstehcenlik soruşturmasında sosyal medya fenomenleri için 10'ar yıl hapis istendi
Yasaklı platformda müstehcenlik soruşturmasında sosyal medya fenomenleri için 10'ar yıl hapis istendi
Sputnik Türkiye
OnlyFans soruşturması kapsamında 27 sosyal medya fenomeni hakkında soruşturma tamamlandı. Aralarında Ceyda Ersoy ve Merve Taşkın'ın da bulunduğu fenomenler... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T16:52+0300
2026-06-10T16:52+0300
2026-06-10T16:52+0300
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ceyda ersoy
merve taşkın
onlyfans
soruşturma
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Türkiye'de yasaklı olan sosyal medya platformu OnlyFans üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve video paylaşarak gelir elde ettikleri iddia edilen 27 sosyal medya fenomeni hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında Merve Taşkın, Ceyda Ersoy gibi isimlerin de olduğu fenomenler için 10’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.Dava açılan fenomenler arasında kimler var?Burak Doğan'ın haberine göre; OnlyFans soruşturmasında cinsel içerikli video ve fotoğraf paylaşarak para kazanan 27 sosyal medya fenomeni listesinde yer alan isimler ise şöyle:Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Azranur Ay Vandan, Zeynep Alkan, Ebru Arman, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Ceyda Ersoy, Derin Gür, Dilber Doğan, Eda Alboya, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu, Burçin Erol ve Serpil Cansız. Dört isim hakkında yakalama kararı çıkarıldıOnlyfans soruşturması kapsamında Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/yasakli-platformda-mustehcen-paylasimlar-yapanlara-operasyon-300-milyon-tllik-mal-varligina-el-1103472313.html
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ceyda ersoy, merve taşkın, onlyfans, soruşturma, iddianame
ceyda ersoy, merve taşkın, onlyfans, soruşturma, iddianame
Yasaklı platformda müstehcenlik soruşturmasında sosyal medya fenomenleri için 10'ar yıl hapis istendi
OnlyFans soruşturması kapsamında 27 sosyal medya fenomeni hakkında soruşturma tamamlandı. Aralarında Ceyda Ersoy ve Merve Taşkın'ın da bulunduğu fenomenler için 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi.
Türkiye'de yasaklı olan sosyal medya platformu OnlyFans üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve video paylaşarak gelir elde ettikleri iddia edilen 27 sosyal medya fenomeni hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında Merve Taşkın, Ceyda Ersoy gibi isimlerin de olduğu fenomenler için 10’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Dava açılan fenomenler arasında kimler var?
Burak Doğan'ın haberine göre; OnlyFans soruşturmasında cinsel içerikli video ve fotoğraf paylaşarak para kazanan 27 sosyal medya fenomeni listesinde yer alan isimler ise şöyle:
Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Azranur Ay Vandan, Zeynep Alkan, Ebru Arman, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Ceyda Ersoy, Derin Gür, Dilber Doğan, Eda Alboya, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu, Burçin Erol ve Serpil Cansız.
Dört isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlyfans soruşturması kapsamında Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.