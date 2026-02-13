https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/yasakli-platformda-mustehcen-paylasimlar-yapanlara-operasyon-300-milyon-tllik-mal-varligina-el-1103472313.html

Yasaklı platformda müstehcen paylaşımlar yapanlara operasyon: 300 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu

Yasaklı platformda müstehcen paylaşımlar yapanlara operasyon: 300 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu

13.02.2026

Türkiye'de mahkeme kararıyla erişimi engelli sosyal medya platformu Onlyfans üzerinden para karşılığında cinsel içerikli müstehcen paylaşımlar yapan ve buradan elde ettikleri geliri yatırımla akladıkları ileri süren 25 şüpheli ve 2 şirkete operasyon düzenlendi. Şüphelilerin kendilerine ve şirketlere ait olduğu tespit edilen yaklaşık 300 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu. Ücret karşılığında müstehcen resim ve videolar paylaşıldığı belirlendiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı ve Türkiye’de yasaklanan sosyal medya platformu Onlyfans ve bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı diğer sosyal medya platformlarında ücret karşılığı müstehcen resim ve videoların paylaşıldığı tespit edildi.VPN ile giriş yapıldığı ortaya çıktıOnlyFans İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 7 Haziran 2023 tarihinde kamu ahlakına ve Türk aile yapısına uygun olmayan içerikler barındırdığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla erişime engellendi. Ancak, bu platforma Türkiye’de yasaklı olmasına rağmen VPN aracılığıyla giriş yapıldığı anlaşıldı. Platforma girişlerin özendirilmesi amacıyla şüphelilerin herkese açık olan sosyal medya platformlarındaki sayfalarından cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.Bu kişilerin, paylaşılan resim ve video içerikleri ile ilgili olarak daha çok etkileşim almak amacıyla özel içerikli paylaşımları belli bir ücret karşılığı yaptıkları tespit edildi. 300 milyon liralık mal varlığına el konulduŞüphelilerin “müstehcenlik” suçundan elde ettikleri suç gelirleri ile taşınır/taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin kendilerine ve şirketlere ait tespit edilen 2 Şirket, 10 taşınmaz, 14 araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ve şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin toplamda yaklaşık 300 milyon TL olduğu tespit edildi. Tüm bu tespitlerin ardından 25 şüpheli ve 2 şirkete yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

