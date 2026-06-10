https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/yasa-disi-israilli-yerlesimcilere-milyonlarca-sterlin-bagislayan-ingiliz-hayir-kurumlarinin-1106388548.html

Yasa dışı İsrailli yerleşimcilere milyonlarca sterlin bağışlayan İngiliz hayır kurumlarının incelenmesi istendi

Yasa dışı İsrailli yerleşimcilere milyonlarca sterlin bağışlayan İngiliz hayır kurumlarının incelenmesi istendi

Sputnik Türkiye

İngiltere ve Galler’de faaliyet gösteren 32 hayır kurumunun, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen İsrail yerleşimlerine en az 28 milyon sterlin... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T09:38+0300

2026-06-10T09:38+0300

2026-06-10T09:38+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

i̇srail

filistin

birleşik krallık

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İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Melanie Ward, İngiltere'de faaliyet gösteren 32 hayır kurumunun uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerine en az 28 milyon sterlin bağış yaptığını ve bu kurumların incelenmesini istedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ise dün yaptığı açıklamada, İngiliz hayır kurumlarının İsrail yerleşimleriyle bağlantılarının incelenmesi için komisyon görevlendirildiğini duyurdu.Daha önce Medical Aid for Palestinians’ın genel müdürlüğünü yapan Ward, düzenleyici kuruma gönderdiği mektupta 32 kuruluşun faaliyetlerine ilişkin ayrıntıları paylaşarak soruşturma açılması ve söz konusu kurumların 'hayır kurumu statüsünden' çıkarılması çağrısında bulundu.Ward mektubunda, “Filistin devletindeki İsrail yerleşimlerinin varlığı ve büyümesi, dünya genelinde barışın önündeki en büyük engellerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu 32 ‘hayır kurumu’ tarafından finanse edilen faaliyetler gibi, İsrail yerleşimlerinin sürdürülmesini ve genişletilmesini destekleyen her türlü faaliyet aşırılıkçıdır ve Birleşik Krallık kamu yararına hizmet etmez. Ayrıca uluslararası hukuk ihlallerinin maddi ve mali olarak desteklenmesi riskini taşımaktadır” ifadelerini kullandı.Ward’ın mektubunda adı geçen kuruluşlar arasında Kasner Charitable Trust (KCT) ve UK Toremet de bulunuyor.Yasa dışı yerleşimlere fon sağlamaWard, Filistin’deki yasa dışı yerleşimleri desteklemek amacıyla fon sağlanmasının hayır faaliyeti sayılamayacağını ve bunun hem Birleşik Krallık hukukuna hem de uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/israilden-hristiyan-mahallesi-dahil-lubnan-topraklarindaki-bazi-yerlere-tahliye-emri-acikladi-1106357936.html

i̇srail

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birleşik krallık

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