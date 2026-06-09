https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/israilden-hristiyan-mahallesi-dahil-lubnan-topraklarindaki-bazi-yerlere-tahliye-emri-acikladi-1106357936.html
İsrail'den Hristiyan mahallesi dahil Lübnan topraklarındaki bazı yerlere tahliye emri
İsrail'den Hristiyan mahallesi dahil Lübnan topraklarındaki bazı yerlere tahliye emri
Sputnik Türkiye
Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan topraklarına yönelik tahliye emirleri duyurmaya devam ediyor. İsrail, Sur kenti için ilk kez Hristiyan mahallesini de... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T11:03+0300
2026-06-09T11:03+0300
2026-06-09T11:05+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti için ilk kez Hristiyan Mahallesini de dahil ederek çok sayıda belde ve kamp için saldırı tehdidinde bulundu.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı haritalı paylaşımda, Sur kentindeki halka tahliye emri açıkladı.Adraee, Sur kentinin Hristiyan Mahallesi, Şebriha, Hamadiye, Cel el-Bahr, Zukuk el-Mufdi, el-Bas, el-Maşuk, Burc Şimali, Neba, el-Huş, er-Reşidiye ve Ayn Baal bölgelerinde yaşayan insanlardan evlerini boşaltıp Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.Hizbullah'ın Hristiyan Mahallesinde de faaliyet gösterdiğini iddia eden Adraee, bu bölgelere de saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.Adraee'nin Sur kentinde ilk kez Hristiyan Mahallesi için saldırı uyarı yapması dikkati çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/lubnan-cumhurbaskani-avn-askeri-cozum-kuzey-israil-halkina-asla-guvenlik-saglamayacak-1106350610.html
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i̇srail, lübnan, sur
İsrail'den Hristiyan mahallesi dahil Lübnan topraklarındaki bazı yerlere tahliye emri
11:03 09.06.2026 (güncellendi: 11:05 09.06.2026)
Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan topraklarına yönelik tahliye emirleri duyurmaya devam ediyor. İsrail, Sur kenti için ilk kez Hristiyan mahallesini de dahil ederek çok sayıda belde ve kamp için saldırı yapılacağını duyurdu.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti için ilk kez Hristiyan Mahallesini de dahil ederek çok sayıda belde ve kamp için saldırı tehdidinde bulundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı haritalı paylaşımda, Sur kentindeki halka tahliye emri açıkladı.
Adraee, Sur kentinin Hristiyan Mahallesi, Şebriha, Hamadiye, Cel el-Bahr, Zukuk el-Mufdi, el-Bas, el-Maşuk, Burc Şimali, Neba, el-Huş, er-Reşidiye ve Ayn Baal bölgelerinde yaşayan insanlardan evlerini boşaltıp Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.
Hizbullah'ın Hristiyan Mahallesinde de faaliyet gösterdiğini iddia eden Adraee, bu bölgelere de saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.
Adraee'nin Sur kentinde ilk kez Hristiyan Mahallesi için saldırı uyarı yapması dikkati çekti.