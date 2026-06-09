Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/israilden-hristiyan-mahallesi-dahil-lubnan-topraklarindaki-bazi-yerlere-tahliye-emri-acikladi-1106357936.html
İsrail'den Hristiyan mahallesi dahil Lübnan topraklarındaki bazı yerlere tahliye emri
İsrail'den Hristiyan mahallesi dahil Lübnan topraklarındaki bazı yerlere tahliye emri
Sputnik Türkiye
Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan topraklarına yönelik tahliye emirleri duyurmaya devam ediyor. İsrail, Sur kenti için ilk kez Hristiyan mahallesini de... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T11:03+0300
2026-06-09T11:05+0300
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti için ilk kez Hristiyan Mahallesini de dahil ederek çok sayıda belde ve kamp için saldırı tehdidinde bulundu.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı haritalı paylaşımda, Sur kentindeki halka tahliye emri açıkladı.Adraee, Sur kentinin Hristiyan Mahallesi, Şebriha, Hamadiye, Cel el-Bahr, Zukuk el-Mufdi, el-Bas, el-Maşuk, Burc Şimali, Neba, el-Huş, er-Reşidiye ve Ayn Baal bölgelerinde yaşayan insanlardan evlerini boşaltıp Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.Hizbullah'ın Hristiyan Mahallesinde de faaliyet gösterdiğini iddia eden Adraee, bu bölgelere de saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.Adraee'nin Sur kentinde ilk kez Hristiyan Mahallesi için saldırı uyarı yapması dikkati çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/lubnan-cumhurbaskani-avn-askeri-cozum-kuzey-israil-halkina-asla-guvenlik-saglamayacak-1106350610.html
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i̇srail, lübnan, sur
i̇srail, lübnan, sur

İsrail'den Hristiyan mahallesi dahil Lübnan topraklarındaki bazı yerlere tahliye emri

11:03 09.06.2026 (güncellendi: 11:05 09.06.2026)
© AA / Houssam ShbaroArşiv görsel: Sur kentine bağlı Marake beldesi
Arşiv görsel: Sur kentine bağlı Marake beldesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
Arşiv görsel: Sur kentine bağlı Marake beldesi
© AA / Houssam Shbaro
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Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan topraklarına yönelik tahliye emirleri duyurmaya devam ediyor. İsrail, Sur kenti için ilk kez Hristiyan mahallesini de dahil ederek çok sayıda belde ve kamp için saldırı yapılacağını duyurdu.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti için ilk kez Hristiyan Mahallesini de dahil ederek çok sayıda belde ve kamp için saldırı tehdidinde bulundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı haritalı paylaşımda, Sur kentindeki halka tahliye emri açıkladı.
© AA / Houssam ShbaroSur kentine bağlı Marake beldesi
Sur kentine bağlı Marake beldesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
Sur kentine bağlı Marake beldesi
© AA / Houssam Shbaro
Adraee, Sur kentinin Hristiyan Mahallesi, Şebriha, Hamadiye, Cel el-Bahr, Zukuk el-Mufdi, el-Bas, el-Maşuk, Burc Şimali, Neba, el-Huş, er-Reşidiye ve Ayn Baal bölgelerinde yaşayan insanlardan evlerini boşaltıp Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.
Hizbullah'ın Hristiyan Mahallesinde de faaliyet gösterdiğini iddia eden Adraee, bu bölgelere de saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.
Adraee'nin Sur kentinde ilk kez Hristiyan Mahallesi için saldırı uyarı yapması dikkati çekti.
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