https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/vedat-muriqi-fenerbahcede-transferin-detaylari-aciklandi-1106387031.html
Vedat Muriqi Fenerbahçe'de: Transferin detayları açıklandı
Vedat Muriqi Fenerbahçe'de: Transferin detayları açıklandı
Sputnik Türkiye
Sarı-lacivertli yönetimin eski golcüsü Vedat Muriqi için Mallorca ile 15 milyon euroya anlaştığı açıklandı. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T07:13+0300
2026-06-10T07:13+0300
2026-06-10T07:13+0300
spor
vedat muriqi
aziz yıldırım
fenerbahçe
mallorca
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2026 Dünya Kupası'nın yarın oynanacak açılış maçıyla başlaması beklenirken, kulüpler cephesinde ise yaz transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor. Avrupa'dan Süper Lig'e kadar birçok ekip kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırırken, futbol gündemi transfer görüşmeleri ve kulislerde konuşulan iddialarla hareketli günler yaşıyor.Fenerbahçe'de yeniden başkan olan Aziz Yıldırım, mazbatasını almadan ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler yönetim, 2019-2020 sezonunda da Fenerbahçe'de forma giyen Vedat Muriqi'nin bonservisi konusunda Mallorca ile anlaşma sağladı.İtalyan spor yazarı Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Kosovalı golcü için İspanyol ekibine 15 milyon euro bonservis ödeyecek.Sezonda Mallorca formasıyla 37 karşılaşmada görev alan 32 yaşındaki santrfor, rakip fileleri 23 kez havalandırarak dikkat çeken bir performansa imza attı.Yıldırım'ın listesinde bir kişi daha olduğu kulislere yansıdı. Aziz Yıldırım, Bayer Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo'yu listesine aldığı öne sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/real-madrid-acikladi-unlu-yildiz-icin-150-milyon-euro-teklif-edildi-1106382251.html
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vedat muriqi, aziz yıldırım, fenerbahçe, mallorca
vedat muriqi, aziz yıldırım, fenerbahçe, mallorca
Vedat Muriqi Fenerbahçe'de: Transferin detayları açıklandı
Sarı-lacivertli yönetimin eski golcüsü Vedat Muriqi için Mallorca ile 15 milyon euroya anlaştığı açıklandı.
2026 Dünya Kupası'nın yarın oynanacak açılış maçıyla başlaması beklenirken, kulüpler cephesinde ise yaz transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor. Avrupa'dan Süper Lig'e kadar birçok ekip kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırırken, futbol gündemi transfer görüşmeleri ve kulislerde konuşulan iddialarla hareketli günler yaşıyor.
Fenerbahçe'de yeniden başkan olan Aziz Yıldırım, mazbatasını almadan ilk transferini gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler yönetim, 2019-2020 sezonunda da Fenerbahçe'de forma giyen Vedat Muriqi'nin bonservisi konusunda Mallorca ile anlaşma sağladı.
İtalyan spor yazarı Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Kosovalı golcü için İspanyol ekibine 15 milyon euro bonservis ödeyecek.
Sezonda Mallorca formasıyla 37 karşılaşmada görev alan 32 yaşındaki santrfor, rakip fileleri 23 kez havalandırarak dikkat çeken bir performansa imza attı.
Yıldırım'ın listesinde bir kişi daha olduğu kulislere yansıdı. Aziz Yıldırım, Bayer Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo'yu listesine aldığı öne sürüldü.