https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/real-madrid-acikladi-unlu-yildiz-icin-150-milyon-euro-teklif-edildi-1106382251.html
Real Madrid açıkladı: Ünlü yıldız için 150 milyon euro teklif edildi
Real Madrid açıkladı: Ünlü yıldız için 150 milyon euro teklif edildi
Sputnik Türkiye
Real Madrid’in, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez için yaptığı 150 milyon euro değerindeki teklifin reddedildiği açıklandı. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T21:22+0300
2026-06-09T21:22+0300
2026-06-09T21:22+0300
spor
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transfer
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Real Madrid, kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrası Atletico Madrid’e 150 milyon euroluk bir teklif sunduğunu duyurdu.Açıklamada, Atletico Madrid’in teklifi değerlendirdikten sonra iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler çerçevesinde teşekkür ederek, Julian Alvarez'in serbest kalma maddesini gerekçe gösterip teklifi reddettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/real-madridde-secim-bitti-arda-gulerin-yeni-hocasi-resmen-aciklandi-1106342811.html
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atletico madrid, real madrid, julian alvarez, transfer, transfermarkt
atletico madrid, real madrid, julian alvarez, transfer, transfermarkt
Real Madrid açıkladı: Ünlü yıldız için 150 milyon euro teklif edildi
Real Madrid’in, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez için yaptığı 150 milyon euro değerindeki teklifin reddedildiği açıklandı.
Real Madrid, kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrası Atletico Madrid’e 150 milyon euroluk bir teklif sunduğunu duyurdu.
Açıklamada, Atletico Madrid’in teklifi değerlendirdikten sonra iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler çerçevesinde teşekkür ederek, Julian Alvarez'in serbest kalma maddesini gerekçe gösterip teklifi reddettiği belirtildi.