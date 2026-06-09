https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/real-madrid-acikladi-unlu-yildiz-icin-150-milyon-euro-teklif-edildi-1106382251.html

Real Madrid açıkladı: Ünlü yıldız için 150 milyon euro teklif edildi

Real Madrid açıkladı: Ünlü yıldız için 150 milyon euro teklif edildi

Sputnik Türkiye

Real Madrid’in, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez için yaptığı 150 milyon euro değerindeki teklifin reddedildiği açıklandı. 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T21:22+0300

2026-06-09T21:22+0300

2026-06-09T21:22+0300

spor

atletico madrid

real madrid

julian alvarez

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Real Madrid, kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrası Atletico Madrid’e 150 milyon euroluk bir teklif sunduğunu duyurdu.Açıklamada, Atletico Madrid’in teklifi değerlendirdikten sonra iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler çerçevesinde teşekkür ederek, Julian Alvarez'in serbest kalma maddesini gerekçe gösterip teklifi reddettiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/real-madridde-secim-bitti-arda-gulerin-yeni-hocasi-resmen-aciklandi-1106342811.html

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atletico madrid, real madrid, julian alvarez, transfer, transfermarkt