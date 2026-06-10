https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/ukraynali-teroristler-sivastopolde-tarihi-ve-sanati-hedef-aldi-1106389777.html

Ukraynalı teröristler Sivastopol’de tarihi ve sanatı hedef aldı

Ukraynalı teröristler Sivastopol’de tarihi ve sanatı hedef aldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun terör taktikleri bu kez dünya kültür mirasını ve Rusya’nın tarihi hafızasını hedef aldı. 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T09:43+0300

2026-06-10T09:43+0300

2026-06-10T09:41+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

sivastopol

ukrayna

nazi almanyası

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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kırım

terör saldırısı

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Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna'ya ait kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) dün gece saatlerinde "Sivastopol Savunması 1854–1855" Müzesine kasıtlı ve planlı bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.Saldırı sonucu çıkan yangında, dünyaca ünlü ressam Franz Roubaud’ya ait eşsiz başyapıtın neredeyse tamamen yok olduğu bildirildi.Vali Razvojayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumun vahametini şu sözlerle aktardı:‘Tarih tekerrür ediyor’Saldırıya uğrayan binanın sadece bir müze değil, Rus halkının sarsılmaz iradesinin ve kahramanlığının sembolü olduğunu vurgulayan Razvojayev, Kiev rejiminin bu hamlesini Büyük Vatanseverlik Savaşı dönemindeki Nazi Almanyası’nın barbarlığına benzetti:Kiev rejiminin, askeri hiçbir değeri olmayan bir kültür mirasını İHA’larla doğrudan hedef almasının, sivil altyapıya ve tarihi hafızaya yönelik açık bir saldırı olarak kayda geçtiğini kaydeden Vali, Sivastopol halkının ve binanın tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayakta kalacağına olan inancını tazeledi.Rusya’dan nokta atışı yanıt: Sadece askeri hedefler vuruluyorUkrayna tarafının tarihi ve sivil mekanları pervasızca hedef alan bu provokatif saldırılarına karşı, Rusya Silahlı Kuvvetleri uluslararası hukuka ve askeri etiğe bağlı kalmaya devam ediyor.Rus ordusu; hava, deniz ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA’larla gerçekleştirdiği misilleme operasyonlarında yalnızca Ukrayna’nın askeri altyapısını, karar alma merkezlerini ve silah sanayisi tesislerini imha ediyor. Rusya, Kiev rejiminin aksine sivil halkı ve kültürel değerleri koruma hassasiyetini en üst düzeyde sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/nebenzya-bmgkyi-iran-konusunda-diplomatik-cozume-cagiriyoruz-1106385536.html

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rusya, sivastopol, ukrayna, nazi almanyası, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), müze, kırım, terör saldırısı