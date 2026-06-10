Ukraynalı teröristler Sivastopol’de tarihi ve sanatı hedef aldı
© Fotoğraf : Sivastopol Valisi Mihail RazvojayevUkrayna ordusu Sivastopol'de 'Sivastopol Savunması 1854–1855' Müzesine saldırdı
© Fotoğraf : Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev
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Ukrayna ordusunun terör taktikleri bu kez dünya kültür mirasını ve Rusya’nın tarihi hafızasını hedef aldı.
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna'ya ait kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) dün gece saatlerinde "Sivastopol Savunması 1854–1855" Müzesine kasıtlı ve planlı bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Saldırı sonucu çıkan yangında, dünyaca ünlü ressam Franz Roubaud’ya ait eşsiz başyapıtın neredeyse tamamen yok olduğu bildirildi.
Vali Razvojayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumun vahametini şu sözlerle aktardı:
“Durum son derece kritik. Büyük başyapıtın neredeyse tamamen yok edildiği artık net bir şekilde anlaşılıyor. Ancak düşman bu kutsal değerlerimize yönelik saygısızlığının ve barbarlığının bedelini mutlaka ödeyecek.”
Kırım Savaşı sırasındaki kahramanca şehir savunmasının 50. yılı vesilesiyle 1905 yılında açılan söz konusu tablonun uzunluğu 115 metre, yüksekliği 14 metre olup, yüz ölçümü yaklaşık 1610 metrekareydi.
Bina, 1942 yılında Nazilerin saldırısına uğramıştı. Sovyet askerleri, tablonun 3'te 2'sine denk gelen 86 parçasını kurtarmayı başarmıştı. Kurtarılan parçalar önce Novorossiysk'e, ardından Novosibirsk ve Moskova'ya nakledilmişti.
Sivastopol Savunması'nın 100. yılı dolayısıyla panoramanın restore edilmesine karar verilmişti. Müze, 1954 yılında kapılarını yeniden açmıştı.
‘Tarih tekerrür ediyor’
Saldırıya uğrayan binanın sadece bir müze değil, Rus halkının sarsılmaz iradesinin ve kahramanlığının sembolü olduğunu vurgulayan Razvojayev, Kiev rejiminin bu hamlesini Büyük Vatanseverlik Savaşı dönemindeki Nazi Almanyası’nın barbarlığına benzetti:
“Tarihi tekerrür ediyor. Müze binası, İkinci Sivastopol Savunması sırasında da Nazi savaş uçakları tarafından ağır bombardımanlara maruz kalmış ve hedef alınmıştı.”
Kiev rejiminin, askeri hiçbir değeri olmayan bir kültür mirasını İHA’larla doğrudan hedef almasının, sivil altyapıya ve tarihi hafızaya yönelik açık bir saldırı olarak kayda geçtiğini kaydeden Vali, Sivastopol halkının ve binanın tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayakta kalacağına olan inancını tazeledi.
Rusya’dan nokta atışı yanıt: Sadece askeri hedefler vuruluyor
Ukrayna tarafının tarihi ve sivil mekanları pervasızca hedef alan bu provokatif saldırılarına karşı, Rusya Silahlı Kuvvetleri uluslararası hukuka ve askeri etiğe bağlı kalmaya devam ediyor.
Rus ordusu; hava, deniz ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA’larla gerçekleştirdiği misilleme operasyonlarında yalnızca Ukrayna’nın askeri altyapısını, karar alma merkezlerini ve silah sanayisi tesislerini imha ediyor. Rusya, Kiev rejiminin aksine sivil halkı ve kültürel değerleri koruma hassasiyetini en üst düzeyde sürdürüyor.