https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/nebenzya-bmgkyi-iran-konusunda-diplomatik-cozume-cagiriyoruz-1106385536.html
Nebenzya: BMGK'yı İran konusunda diplomatik çözüme çağırıyoruz
Nebenzya: BMGK'yı İran konusunda diplomatik çözüme çağırıyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’ni İran konusunda "yangına körükle gitmeyi bırakıp" siyasi ve... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T01:27+0300
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dünya
vasiliy nebenzya
bm güvenlik konseyi
rusya
i̇ran
abd
i̇srail
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
uranyum
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Konsey’in İran yaklaşımına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Konsey üyelerini ve Başkanlığı uyararak diplomatik çabaların önemine dikkat çeken Nebenzya, "Tüm tarafları ateşe benzin dökmekten vazgeçerek İran etrafındaki durumun siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne odaklanmaya çağırıyoruz. Rusya, bu yöndeki çabalara tam destek vermeye hazırdır" ifadelerini kullandı.‘Yaptırımları geri getirme çabaları beyhude’Konuşmasında 2006'da 1737 sayılı kararla kurulan yaptırım komitesinin, 2015'teki nükleer anlaşmayla fiilen sona erdiğini hatırlatan Rus diplomat, bazı BMGK üyelerinin yaptırımları askıya alma kararını açıkça ihlal ettiğini belirtti. Bu komiteyi yeniden diriltme girişimlerinin sonuçsuz kalacağının altını çizen Nebenzya, "Ülkemiz, bu organ adı altında üye devletlere yeni kısıtlamalar dayatılmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir" dedi.‘Siyasileştirme, UAEA'nın denetimlerini zorlaştırıyor’İran'ın nükleer programı konusunun siyasileştirilmesinin sadece gerilimi tırmandırmaya yarayacağı uyarısında bulunan Nebenzya, bu tutumun müzakere sürecine de büyük zarar verdiğini ifade etti. Bu tür yaklaşımların, ABD ve İsrail'in eylemleri yüzünden sekteye uğrayan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'daki denetimlerini yeniden başlatma zeminini baltaladığını vurguladı.Rus diplomat ayrıca, UAEA'nın bugüne kadarki yayımladığı hiçbir raporda Tahran yönetiminin uranyumu askeri amaçlarla zenginleştirdiğine dair somut bir kanıt bulunmadığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/lavrov-rusya-ile-asean-arasindaki-isbirligi-giderek-gucleniyor-1106384440.html
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i̇ran
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vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, rusya, i̇ran, abd, i̇srail, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), uranyum, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, rusya, i̇ran, abd, i̇srail, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), uranyum, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
Nebenzya: BMGK'yı İran konusunda diplomatik çözüme çağırıyoruz
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’ni İran konusunda "yangına körükle gitmeyi bırakıp" siyasi ve diplomatik çözüme odaklanmaya davet etti. Nebenzya, İran’a yönelik ömrünü tamamlamış yaptırım komitesinin yeniden canlandırılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Konsey’in İran yaklaşımına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Konsey üyelerini ve Başkanlığı uyararak diplomatik çabaların önemine dikkat çeken Nebenzya, "Tüm tarafları ateşe benzin dökmekten vazgeçerek İran etrafındaki durumun siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne odaklanmaya çağırıyoruz. Rusya, bu yöndeki çabalara tam destek vermeye hazırdır" ifadelerini kullandı.
‘Yaptırımları geri getirme çabaları beyhude’
Konuşmasında 2006'da 1737 sayılı kararla kurulan yaptırım komitesinin, 2015'teki nükleer anlaşmayla fiilen sona erdiğini hatırlatan Rus diplomat, bazı BMGK üyelerinin yaptırımları askıya alma kararını açıkça ihlal ettiğini belirtti. Bu komiteyi yeniden diriltme girişimlerinin sonuçsuz kalacağının altını çizen Nebenzya, "Ülkemiz, bu organ adı altında üye devletlere yeni kısıtlamalar dayatılmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir" dedi.
‘Siyasileştirme, UAEA'nın denetimlerini zorlaştırıyor’
İran'ın nükleer programı konusunun siyasileştirilmesinin sadece gerilimi tırmandırmaya yarayacağı uyarısında bulunan Nebenzya, bu tutumun müzakere sürecine de büyük zarar verdiğini ifade etti. Bu tür yaklaşımların, ABD ve İsrail'in eylemleri yüzünden sekteye uğrayan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'daki denetimlerini yeniden başlatma zeminini baltaladığını vurguladı.
Rus diplomat ayrıca, UAEA'nın bugüne kadarki yayımladığı hiçbir raporda Tahran yönetiminin uranyumu askeri amaçlarla zenginleştirdiğine dair somut bir kanıt bulunmadığını da sözlerine ekledi.