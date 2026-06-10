https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/iranin-stratejik-kesm-adasi-yakinlarinda-korkutan-patlama-nedeni-bilinmiyor-1106395730.html

İran'ın stratejik Keşm adası yakınlarında korkutan patlama: Nedeni bilinmiyor

İran'ın stratejik Keşm adası yakınlarında korkutan patlama: Nedeni bilinmiyor

Sputnik Türkiye

İran'ın güneyindeki Keşm Adası yakınlarında şiddetli bir patlama sesi duyuldu. İran resmi haber ajansı Mehr tarafından aktarılan son dakika gelişmesine göre... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T12:16+0300

2026-06-10T12:16+0300

2026-06-10T12:16+0300

i̇ran

keşm adası

hürmüz boğazı

türkiye

ortadoğu

dünya

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İran'ın güneyindeki Keşm Adası bölgesinde meydana gelen patlama, Basra Körfezi'nde kısa süreli bir paniğe yol açtı. İran haber ajansı Mehr tarafından acil koduyla geçilen habere göre, adanın yakınlarında duyulan şiddetli patlama sesinin ardından bölgede alarm durumuna geçildi. Stratejik açıdan kritik bir konumda yer alan adadaki patlamanın ardından can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Resmi makamlardan i̇lk açıklama: Patlamanın nedeni bilinmiyorYaşanan gizemli olayın ardından İran resmi makamları ve yerel güvenlik güçleri inceleme başlattı. Ajansın askeri ve sivil yetkililere dayandırdığı bilgi notunda, "Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu. Seslerin kesin nedeni henüz belirlenmedi" ifadelerine yer verildi. Patlamanın bir askeri tatbikat mı, kaza mı yoksa dışarıdan gelen bir saldırı mı olduğu yönündeki sorular henüz yanıt bulmadı.Stratejik Keşm Adası neden önemli?Patlama sesinin yükseldiği Keşm Adası bölgesi, dünya petrol sevkiyatının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerinde yer alıyor. Bölgedeki askeri üslere ve limanlara ev sahipliği yapan ada, son dönemde yaşanan bölgesel gerilimlerin de merkez üssü konumundaydı. İran'da patlama haberlerinin ardından uluslararası istihbarat kaynakları da adadaki askeri hareketliliği yakından izlemeye başladı. İlerleyen saatlerde Tahran yönetiminden konuya ilişkin resmi bir rapor yayımlanması bekleniyor.

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i̇ran

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