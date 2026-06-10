https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/trump-cok-uzun-sure-beklediler-simdi-bedelini-odeyecekler-1106400285.html
Trump: Çok beklediler, bedelini ödeyecekler, Allah'a hamdolsun
Trump: Çok beklediler, bedelini ödeyecekler, Allah'a hamdolsun
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan İran’a sert sözler içerek bir açıklama yaptı. Trump, “Onlar için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T14:21+0300
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2026-06-10T14:54+0300
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Donald Trump, Orta Doğu’da özellikle körfezde ABD ve İran güçleri arasında çatışmalar tekrar yaşanmaya başlarken, Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.Trump, paylaşımında “İran ordusu tam bir karmaşa içinde. Donanması ve hava kuvvetleri gibi büyük bir kısmı artık yok bile, tamamen yenilgiye uğradılar” ifadelerini kullanırken, şöyle devam etti:İkinci kez ‘Allah’ dediTrump ayrıca “Yalan Haber Medyası, ABD deniz blokajının ne kadar etkili olduğunu yayınlamayı reddediyor” dediği bir başka paylaşım yaparken, savaş başladığından beri ikinci kez "God" yerine "Allah" ifadesini kullanarak şunları ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/iran-abd-ve-israil-ateskes-ihlalleriyle-diplomatik-sureci-baltaliyor-1106398386.html
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i̇ran, donald trump
Trump: Çok beklediler, bedelini ödeyecekler, Allah'a hamdolsun
14:21 10.06.2026 (güncellendi: 14:54 10.06.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan İran’a sert sözler içerek bir açıklama yaptı. Trump, “Onlar için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödeyecekler” dedi. Trump ayrıca, bir kez daha 'God' yerine 'Allah' ifadesini kullanarak, "Allah'a hamdolsun" diye yazdı.
Donald Trump, Orta Doğu’da özellikle körfezde ABD ve İran güçleri arasında çatışmalar tekrar yaşanmaya başlarken, Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.
Trump, paylaşımında “İran ordusu tam bir karmaşa içinde. Donanması ve hava kuvvetleri gibi büyük bir kısmı artık yok bile, tamamen yenilgiye uğradılar” ifadelerini kullanırken, şöyle devam etti:
İran sadece konuşuyor, icraat yok. Orta Doğu'nun zorbası öldü!!! Onlar için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödeyecekler!!!
Trump ayrıca “Yalan Haber Medyası, ABD deniz blokajının ne kadar etkili olduğunu yayınlamayı reddediyor” dediği bir başka paylaşım yaparken, savaş başladığından beri ikinci kez "God" yerine "Allah" ifadesini kullanarak şunları ekledi:
Deniz savaşları tarihinin en başarılı ambargosu. Biz istemediğimiz sürece hiçbir şey geçemez.
Demirden duvar! İran sıfır iş yapıyor, ordularının maaşlarını ödeyemiyor ya da herhangi bir futaraları ödeyemiyorlar ve hızla başarısız bir ülke haline geliyor! Allah’a hamdolsun!