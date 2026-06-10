https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/trump-cok-uzun-sure-beklediler-simdi-bedelini-odeyecekler-1106400285.html

Trump: Çok beklediler, bedelini ödeyecekler, Allah'a hamdolsun

Trump: Çok beklediler, bedelini ödeyecekler, Allah'a hamdolsun

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan İran’a sert sözler içerek bir açıklama yaptı. Trump, “Onlar için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T14:21+0300

2026-06-10T14:21+0300

2026-06-10T14:54+0300

dünya

i̇ran

donald trump

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Donald Trump, Orta Doğu’da özellikle körfezde ABD ve İran güçleri arasında çatışmalar tekrar yaşanmaya başlarken, Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.Trump, paylaşımında “İran ordusu tam bir karmaşa içinde. Donanması ve hava kuvvetleri gibi büyük bir kısmı artık yok bile, tamamen yenilgiye uğradılar” ifadelerini kullanırken, şöyle devam etti:İkinci kez ‘Allah’ dediTrump ayrıca “Yalan Haber Medyası, ABD deniz blokajının ne kadar etkili olduğunu yayınlamayı reddediyor” dediği bir başka paylaşım yaparken, savaş başladığından beri ikinci kez "God" yerine "Allah" ifadesini kullanarak şunları ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/iran-abd-ve-israil-ateskes-ihlalleriyle-diplomatik-sureci-baltaliyor-1106398386.html

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