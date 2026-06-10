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İran: ABD ve İsrail ateşkes ihlalleriyle diplomatik süreci baltalıyor
İran: ABD ve İsrail ateşkes ihlalleriyle diplomatik süreci baltalıyor
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İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, körfezde Tahran ve Washington arasındaki çatışmalara dikkat çekerek “ABD ile diplomatik çabaların sürekli ateşkes ihlalleri altında ilerleyemeyeceğini” söyledi. Detaylar haberde...
2026-06-10T13:18+0300
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Bekayi, Washington’u tutarsız mesajlar, sürekli pozisyon değişikliği ve tekrarlayan ateşkes ihlalleri ile diplomasiyi baltalamakla suçladı.İran’ın Dışişleri Bakanlığı ve müzakerele sözcüsü, ayrıca İsrail’in Lübnan’a tekrarlayan ateşkes ihlalleri ile sürece zarar verdiğini söyledi ve ekledi:‘Tekrar değerlendirmemiz gerekiyor’
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/trump-suphelerini-aktarirken-netanyahu-erken-secimler-icin-tekrar-aday-oldu-1106395989.html
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washington, i̇ran dışişleri bakanlığı, haberler, abd, i̇srail
washington, i̇ran dışişleri bakanlığı, haberler, abd, i̇srail

İran: ABD ve İsrail ateşkes ihlalleriyle diplomatik süreci baltalıyor

13:18 10.06.2026
© AA / Fatemeh Bahramiİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
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İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, körfezde Tahran ve Washington arasındaki çatışmalara dikkat çekerek “ABD ile diplomatik çabaların sürekli ateşkes ihlalleri altında ilerleyemeyeceğini” söyledi.
Bekayi, Washington’u tutarsız mesajlar, sürekli pozisyon değişikliği ve tekrarlayan ateşkes ihlalleri ile diplomasiyi baltalamakla suçladı.
İran’ın Dışişleri Bakanlığı ve müzakerele sözcüsü, ayrıca İsrail’in Lübnan’a tekrarlayan ateşkes ihlalleri ile sürece zarar verdiğini söyledi ve ekledi:

‘Tekrar değerlendirmemiz gerekiyor’

Gece boyu gelişen olaylar sonucu Washington ile diplomasi yolunu tekrar değerlendirmemiz gerekiyor… Herhangi bir diplomatik süreç, asgari düzeyde istikrarlı bir ortam gerektirir.

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