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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/trump-apache-helikopter-kazasi-buyuk-bir-olay-degil-pilot-iyi-1106385154.html
Trump: Apache helikopter kazası büyük bir olay değil, pilot iyi
Trump: Apache helikopter kazası büyük bir olay değil, pilot iyi
Sputnik Türkiye
Trump, ABD Ordusuna ait bir AH-64 Apache saldırı helikopterinin İran tarafından düşürüldüğü iddiasıyla Umman kıyıları açıklarında düşmesi olayını... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda bir ABD Apache helikopterini düşürmesi ile ilgili yorumunda olayın 'önemli bir şey olmadığını' söyledi ve 'pilotun iyi olduğunu' vurguladı. Wall Street Journal ile yaptığı telefon görüşmesinde şu ifadeleri kullandığı belirtildi:Helikopterin düşmesinin ardından mürettebat üyelerinin geceleyin yaklaşık iki saat suda kaldığı belirtildi; bu bilgi, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü Tim Hawkins'e dayandırıldı. Başka bir yetkili ise mürettebatın hayatta kalmasını "Tanrı'nın eli" anı olarak nitelendirdi.Trump daha önce helikopterin Hürmüz Boğazı'nda devriye gezerken İran arafından düşürüldüğünü iddia etmişti. Başkan, ABD'nin bu saldırıya misilleme yapması gerektiğinin altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/abdden-iran-saldirilar-basladi-patlama-sesleri-duyuldu-1106385052.html
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abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), wall street journal, boeing ah-64 apache, apache helikopteri
abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), wall street journal, boeing ah-64 apache, apache helikopteri

Trump: Apache helikopter kazası büyük bir olay değil, pilot iyi

00:32 10.06.2026
© REUTERS Evelyn HocksteinDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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Trump, ABD Ordusuna ait bir AH-64 Apache saldırı helikopterinin İran tarafından düşürüldüğü iddiasıyla Umman kıyıları açıklarında düşmesi olayını önemsizleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda bir ABD Apache helikopterini düşürmesi ile ilgili yorumunda olayın 'önemli bir şey olmadığını' söyledi ve 'pilotun iyi olduğunu' vurguladı.
Wall Street Journal ile yaptığı telefon görüşmesinde şu ifadeleri kullandığı belirtildi:
Apache helikopter kazası büyük bir olay değil, pilot iyi. Kuşatma İran'ı aşırı derecede fakirleştiriyor ve ihtiyaç duyulduğu sürece yürürlükte kalacak
Helikopterin düşmesinin ardından mürettebat üyelerinin geceleyin yaklaşık iki saat suda kaldığı belirtildi; bu bilgi, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü Tim Hawkins'e dayandırıldı. Başka bir yetkili ise mürettebatın hayatta kalmasını "Tanrı'nın eli" anı olarak nitelendirdi.
Trump daha önce helikopterin Hürmüz Boğazı'nda devriye gezerken İran arafından düşürüldüğünü iddia etmişti. Başkan, ABD'nin bu saldırıya misilleme yapması gerektiğinin altını çizmişti.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
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ABD'den İran'a saldırılar başladı: Ülkede patlama sesleri duyuldu
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