https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/trump-apache-helikopter-kazasi-buyuk-bir-olay-degil-pilot-iyi-1106385154.html

Trump: Apache helikopter kazası büyük bir olay değil, pilot iyi

Trump: Apache helikopter kazası büyük bir olay değil, pilot iyi

Sputnik Türkiye

Trump, ABD Ordusuna ait bir AH-64 Apache saldırı helikopterinin İran tarafından düşürüldüğü iddiasıyla Umman kıyıları açıklarında düşmesi olayını... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T00:32+0300

2026-06-10T00:32+0300

2026-06-10T00:32+0300

dünya

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

wall street journal

boeing ah-64 apache

apache helikopteri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105895149_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_eebcafa823b57d86a0ddb03866524f28.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda bir ABD Apache helikopterini düşürmesi ile ilgili yorumunda olayın 'önemli bir şey olmadığını' söyledi ve 'pilotun iyi olduğunu' vurguladı. Wall Street Journal ile yaptığı telefon görüşmesinde şu ifadeleri kullandığı belirtildi:Helikopterin düşmesinin ardından mürettebat üyelerinin geceleyin yaklaşık iki saat suda kaldığı belirtildi; bu bilgi, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü Tim Hawkins'e dayandırıldı. Başka bir yetkili ise mürettebatın hayatta kalmasını "Tanrı'nın eli" anı olarak nitelendirdi.Trump daha önce helikopterin Hürmüz Boğazı'nda devriye gezerken İran arafından düşürüldüğünü iddia etmişti. Başkan, ABD'nin bu saldırıya misilleme yapması gerektiğinin altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/abdden-iran-saldirilar-basladi-patlama-sesleri-duyuldu-1106385052.html

i̇ran

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), wall street journal, boeing ah-64 apache, apache helikopteri