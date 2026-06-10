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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/abdden-iran-saldirilar-basladi-patlama-sesleri-duyuldu-1106385052.html
ABD'den İran'a saldırılar başladı: Ülkede patlama sesleri duyuldu
ABD'den İran'a saldırılar başladı: Ülkede patlama sesleri duyuldu
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Ordusu'na ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik saldırı başlatıldığını açıkladı... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T00:31+0300
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.Paylaşımda, ''ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) kuvvetleri, dün bir ABD Ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak, Başkomutanın talimatıyla bugün TSİ 00.00'da İran’a karşı savunma amaçlı saldırılar başlattı. Bu operasyon, haksız İran saldırısına orantılı bir yanıt niteliği taşıyor'' denildi.Açıklamanın ardından İran'ın liman kenti Sirik ve Keşm Adası'ndan patlama sesleri duyuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/erbilde-patlama-sesleri-duyuldu-kurt-gruplar-hedef-alindi--1106383602.html
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abd, i̇ran, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi
abd, i̇ran, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi

ABD'den İran'a saldırılar başladı: Ülkede patlama sesleri duyuldu

00:31 10.06.2026 (güncellendi: 00:48 10.06.2026)
İran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Ordusu'na ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik saldırı başlatıldığını açıkladı. Saldırının ardından İran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.
Paylaşımda, ''ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) kuvvetleri, dün bir ABD Ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak, Başkomutanın talimatıyla bugün TSİ 00.00'da İran’a karşı savunma amaçlı saldırılar başlattı. Bu operasyon, haksız İran saldırısına orantılı bir yanıt niteliği taşıyor'' denildi.
Açıklamanın ardından İran'ın liman kenti Sirik ve Keşm Adası'ndan patlama sesleri duyuldu.
Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
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Erbil'de patlama sesleri duyuldu: Kürt gruplar hedef alındı
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