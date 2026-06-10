https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/sanliurfada-tatlidan-bocek-cikti-isletmeye-132-bin-lira-ceza-kesildi-1106411442.html

Şanlıurfa'da tatlıdan böcek çıktı: İşletmeye 132 bin lira ceza kesildi

Şanlıurfa'da tatlıdan böcek çıktı: İşletmeye 132 bin lira ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir unlu mamulleri işletmesinde yapılan denetimlerde ürünlerde böcek tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden işletmeye 132... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T22:53+0300

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Haliliye Belediyesi ekipleri, Konuklu Mahallesi’ndeki bir unlu mamulleri işletmesini hijyen kurallarına uymadığı ve sağlıksız üretim yaptığı gerekçesiyle denetledi.Denetimde bazı ürünlerde böcek ve fıstık yerine yer fıstığı kullanıldığı tespit edildi. İşletmeye 132 bin 108 TL para cezası uygulanırken, iş yeri mühürlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/sanliurfada-gida-skandali-5-bin-koli-curuk-yumurta-imha-edildi-1105316905.html

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