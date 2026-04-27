Şanlıurfa’da gıda skandalı: 5 bin koli çürük yumurta imha edildi
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, sağlıksız koşullarda depolandığı belirlenen 5 bin koli yumurtaya el konuldu... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T17:56+0300
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, sağlıksız koşullarda depolandığı belirlenen 5 bin koli yumurtaya el konuldu. Halk sağlığını tehdit ettiği tespit edilen ürünler imha edildi.
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetimi kapsamında Devteyşti Mahallesi’nde bulunan bir depoda inceleme yapan ekipler, ciddi hijyen ve saklama ihlalleri tespit etti.
Yapılan kontrollerde yumurtaların izlenebilirliğinin bulunmadığı, uygun sıcaklık koşullarının sağlanmadığı ve soğuk hava deposunun çalıştırılmadığı belirlendi. Ayrıca kırık ürünlerin ortamdan uzaklaştırılmadığı ve depo içerisinde yoğun kötü koku bulunduğu da raporlara yansıdı.
Tespit edilen ihlaller doğrultusunda hazırlanan tutanaklar sonrası, yaklaşık 5 bin koli yumurtaya imha edilmek üzere el konuldu. Söz konusu işletmeye ise 132 bin 108 TL idari para cezası uygulandı.