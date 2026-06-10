https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/rusyadan-bmye-buca-tepkisi-guterresin-yaniti-formaliteden-ibaret-1106410624.html

Rusya’dan BM’ye ‘Buça’ tepkisi: Guterres’in yanıtı formaliteden ibaret

Rusya’dan BM’ye ‘Buça’ tepkisi: Guterres’in yanıtı formaliteden ibaret

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Buça’daki... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T21:42+0300

2026-06-10T21:42+0300

2026-06-10T21:42+0300

dünya

vasiliy nebenzya

bm genel sekreteri antonio guterres

sergey lavrov

mektup

buça

birleşmiş milletler (bm)

new york

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093546756_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_ce2decc274a4b0ab473157503cc7355b.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından hazırlanan ve 12 soru içeren mektuptaki hiçbir soruya cevap verilmediğini belirten Nebenzya, Guterres'ten gelen geri dönüşü, süregelen çifte standartların bir örneği ve "sıradan bir formalite yazısı" olarak nitelendirdi.New York’ta gazetecilere konuşan Nebenzya, BM yönetiminin tutumunu seçmeci bulduğunu vurgulayarak, "Bu açık bir önyargıdır, ayrımcılıktır Sayın Genel Sekreter" ifadelerini kullandı.Nebenzya, Moskova’nın Buça konusunda BM’den somut bir yanıt almak için girişimlerini sürdüreceğini de sözlerine ekledi. Beklentilerinin düşük olduğunu belirten Rus diplomat, "Kapıyı çalmaya devam edeceğiz, ancak BM'nin tutumunda 180 derecelik ani bir dönüş olacağına dair bir hayale kapılmıyoruz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/rusya-ukraynanin-zaporojye-ngsye-yonelik-tehditleri-tum-sinirlari-asti-1106409573.html

buça

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vasiliy nebenzya, bm genel sekreteri antonio guterres, sergey lavrov, mektup, buça, birleşmiş milletler (bm), new york