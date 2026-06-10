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Rusya’dan BM’ye ‘Buça’ tepkisi: Guterres’in yanıtı formaliteden ibaret
Rusya’dan BM’ye ‘Buça’ tepkisi: Guterres’in yanıtı formaliteden ibaret
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Buça’daki... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T21:42+0300
2026-06-10T21:42+0300
dünya
vasiliy nebenzya
bm genel sekreteri antonio guterres
sergey lavrov
mektup
buça
birleşmiş milletler (bm)
new york
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından hazırlanan ve 12 soru içeren mektuptaki hiçbir soruya cevap verilmediğini belirten Nebenzya, Guterres'ten gelen geri dönüşü, süregelen çifte standartların bir örneği ve "sıradan bir formalite yazısı" olarak nitelendirdi.New York’ta gazetecilere konuşan Nebenzya, BM yönetiminin tutumunu seçmeci bulduğunu vurgulayarak, "Bu açık bir önyargıdır, ayrımcılıktır Sayın Genel Sekreter" ifadelerini kullandı.Nebenzya, Moskova’nın Buça konusunda BM’den somut bir yanıt almak için girişimlerini sürdüreceğini de sözlerine ekledi. Beklentilerinin düşük olduğunu belirten Rus diplomat, "Kapıyı çalmaya devam edeceğiz, ancak BM'nin tutumunda 180 derecelik ani bir dönüş olacağına dair bir hayale kapılmıyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/rusya-ukraynanin-zaporojye-ngsye-yonelik-tehditleri-tum-sinirlari-asti-1106409573.html
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vasiliy nebenzya, bm genel sekreteri antonio guterres, sergey lavrov, mektup, buça, birleşmiş milletler (bm), new york
vasiliy nebenzya, bm genel sekreteri antonio guterres, sergey lavrov, mektup, buça, birleşmiş milletler (bm), new york

Rusya’dan BM’ye ‘Buça’ tepkisi: Guterres’in yanıtı formaliteden ibaret

21:42 10.06.2026
© SputnikVasiliy Nebenzya
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© Sputnik
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Buça’daki olaylara ilişkin gönderdiği mektuba verdiği yanıtın ‘formaliteden ibaret’ olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından hazırlanan ve 12 soru içeren mektuptaki hiçbir soruya cevap verilmediğini belirten Nebenzya, Guterres'ten gelen geri dönüşü, süregelen çifte standartların bir örneği ve "sıradan bir formalite yazısı" olarak nitelendirdi.
New York’ta gazetecilere konuşan Nebenzya, BM yönetiminin tutumunu seçmeci bulduğunu vurgulayarak, "Bu açık bir önyargıdır, ayrımcılıktır Sayın Genel Sekreter" ifadelerini kullandı.
Nebenzya, Moskova’nın Buça konusunda BM’den somut bir yanıt almak için girişimlerini sürdüreceğini de sözlerine ekledi. Beklentilerinin düşük olduğunu belirten Rus diplomat, "Kapıyı çalmaya devam edeceğiz, ancak BM'nin tutumunda 180 derecelik ani bir dönüş olacağına dair bir hayale kapılmıyoruz" dedi.
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