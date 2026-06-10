https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/rusya-ukraynanin-zaporojye-ngsye-yonelik-tehditleri-tum-sinirlari-asti-1106409573.html

Rusya: Ukrayna'nın Zaporojye NGS'ye yönelik tehditleri tüm sınırları aştı

Rusya: Ukrayna'nın Zaporojye NGS'ye yönelik tehditleri tüm sınırları aştı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali (ZNGS) ve çevresine... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T20:12+0300

2026-06-10T20:12+0300

2026-06-10T20:12+0300

dünya

mihail ulyanov

rusya

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

zaporojye nükleer güç santrali

ukrayna

kiev

energodar

rafael grossi

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Mihail Ulyanov, Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali (ZNGS) ve çevresine yönelik saldırılarının artık kabul edilemez boyutlara ulaştığını ve doğrudan nükleer bir felakete yol açabileceğini söyledi. Ulyanov ayrıca UAEA'yı, raporlarında taraflı davranmakla ve Ukrayna'nın ihlallerini görmezden gelmekle suçladı.Ukrayna'nın ZNGS ve yakınındaki Energodar kentine yönelik sistematik tehditlerinin tüm sınırları aştığını vurgulayan Ulyanov, "Bu saldırılar, eşi benzeri görülmemiş riskler yaratarak nükleer bir felakete zemin hazırlıyor" dedi.Kiev yönetiminin, UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi'nin santral konusundaki arabuluculuk çabalarını açıkça hiçe saydığını belirten Rus diplomat, "Bu hamleyle Ukrayna şunu net bir şekilde gösterdi: UAEA artık onların tehlikeli askeri maceralarının önünde bir engel teşkil etmiyor" ifadelerini kullandı.‘UAEA, Ukrayna'nın ihlallerini görmezden geliyor’UAEA yönetimini nesnel ve tarafsız olmamakla da suçlayan Ulyanov, Ajans'ın raporlarında Ukrayna'ya ait ihlallerin net bir şekilde belgelenmediğini vurgulayarak, "Santrale saldırılar düzenlenirken ve dış enerji tedariki sürekli kesintiye uğrarken, UAEA'nın olan biteni dile getirmemesi ve kendi belirlediği 'beş güvenlik ilkesinin' Ukrayna tarafından ihlal edildiğini kayıt altına almaması son derece üzücüdür" diye konuştu.UAEA'nın raporlarındaki "çifte standart" ve "tek taraflı" değerlendirmelere son verilmesi gerektiğini vurgulayan Rus temsilci, kurumdan bundan sonraki süreçte tehditlerin kaynağını açıkça ortaya koyan, tarafsız ve titizlikle hazırlanmış raporlar sunmasını talep etti.

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mihail ulyanov, rusya, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna, kiev, energodar, rafael grossi