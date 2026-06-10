https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/rusya-disisleri-kanadanin-ukraynadaki-catismaya-mudahalesi-yeni-bir-boyuta-cikti-1106396867.html
Rusya Dışişleri: Kanada'nın Ukrayna'daki çatışmaya müdahalesi yeni bir boyuta çıktı
Rusya Dışişleri: Kanada'nın Ukrayna'daki çatışmaya müdahalesi yeni bir boyuta çıktı
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Kanada ve Ukrayna arasındaki insansız hava aracı (İHA) üretimine ilişkin anlaşmayı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kanada'nın Ukrayna... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T12:37+0300
2026-06-10T12:37+0300
2026-06-10T12:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında Kanada ve Ukraynaarasında imzalanan askeri ortaklık anlaşmasını değerlendirdi.Kanada’nın barışçıl bir devlet imajının arkasına saklandığını söyleyen Zaharova, şunu dedi:‘Askeri planlamamızda dikkate alacağız’Kanada topraklarında Ukrayna ordusu için üretilecek İHA'lara karşı Rusya'nın sessiz kalmayacağınıvurgulayan Zaharova, Moskova'nın misilleme hakkını saklı tuttuğunu söyledi. Bu hamlenin Rus ordusunun stratejilerini etkileyeceğini belirten Zaharova, şu uyarıyı yaptı:Rusya'nın bu tesisleri yakından takip edeceğini belirten Sözcü, “Kanada topraklarında kurulacak bu üretim merkezlerinin adreslerini kamuoyuyla paylaşacağız. İnsanlar orada ne üretildiğini bilmeli" uyarısında bulundu.Ne olmuştu?Mayıs ayı sonunda Kanada Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukraynalı savunma şirketi Airlogix ile Kanadalı İHA üreticisi Sentinel Research and Development arasında bir anlaşma imzalandığı duyurulmuştu. Anlaşma, Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kanada topraklarında ortak İHA üretimini öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/zaharova-iranda-kara-harekati-telafisi-mumkun-olmayan-sonuclar-dogurabilir-1106395408.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, kanada, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, kanada, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Dışişleri: Kanada'nın Ukrayna'daki çatışmaya müdahalesi yeni bir boyuta çıktı
Kanada ve Ukrayna arasındaki insansız hava aracı (İHA) üretimine ilişkin anlaşmayı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kanada'nın Ukrayna krizine “niteliksel olarak yeni bir boyutta” dahil olduğunu belirterek sert uyarılarda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında Kanada ve Ukraynaarasında imzalanan askeri ortaklık anlaşmasını değerlendirdi.
Kanada’nın barışçıl bir devlet imajının arkasına saklandığını söyleyen Zaharova, şunu dedi:
“Gördüğümüz gibi Kanada, Ukrayna krizine katılımda yeni bir boyuta geçti. Tüm maskeler düştü. Hiç de barışçıl olmayan, aksine bu kanlı çatışmayı körüklemeye çalışan bir savaş kışkırtıcısının gerçek yüzü açığa çıktı.”
‘Askeri planlamamızda dikkate alacağız’
Kanada topraklarında Ukrayna ordusu için üretilecek İHA'lara karşı Rusya'nın sessiz kalmayacağınıvurgulayan Zaharova, Moskova'nın misilleme hakkını saklı tuttuğunu söyledi. Bu hamlenin Rus ordusunun stratejilerini etkileyeceğini belirten Zaharova, şu uyarıyı yaptı:
“Bu karara karşı uygun bir yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz. Ortaya çıkan bu yeni koşulları, askeri-politik planlamalarımızda kesinlikle dikkate alacağız."
Rusya'nın bu tesisleri yakından takip edeceğini belirten Sözcü, “Kanada topraklarında kurulacak bu üretim merkezlerinin adreslerini kamuoyuyla paylaşacağız. İnsanlar orada ne üretildiğini bilmeli" uyarısında bulundu.
Mayıs ayı sonunda Kanada Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukraynalı savunma şirketi Airlogix ile Kanadalı İHA üreticisi Sentinel Research and Development arasında bir anlaşma imzalandığı duyurulmuştu. Anlaşma, Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kanada topraklarında ortak İHA üretimini öngörüyor.