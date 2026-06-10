https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/rusya-disisleri-kanadanin-ukraynadaki-catismaya-mudahalesi-yeni-bir-boyuta-cikti-1106396867.html

Rusya Dışişleri: Kanada'nın Ukrayna'daki çatışmaya müdahalesi yeni bir boyuta çıktı

Rusya Dışişleri: Kanada'nın Ukrayna'daki çatışmaya müdahalesi yeni bir boyuta çıktı

Sputnik Türkiye

Kanada ve Ukrayna arasındaki insansız hava aracı (İHA) üretimine ilişkin anlaşmayı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kanada'nın Ukrayna... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T12:37+0300

2026-06-10T12:37+0300

2026-06-10T12:37+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ukrayna

kanada

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında Kanada ve Ukraynaarasında imzalanan askeri ortaklık anlaşmasını değerlendirdi.Kanada’nın barışçıl bir devlet imajının arkasına saklandığını söyleyen Zaharova, şunu dedi:‘Askeri planlamamızda dikkate alacağız’Kanada topraklarında Ukrayna ordusu için üretilecek İHA'lara karşı Rusya'nın sessiz kalmayacağınıvurgulayan Zaharova, Moskova'nın misilleme hakkını saklı tuttuğunu söyledi. Bu hamlenin Rus ordusunun stratejilerini etkileyeceğini belirten Zaharova, şu uyarıyı yaptı:Rusya'nın bu tesisleri yakından takip edeceğini belirten Sözcü, “Kanada topraklarında kurulacak bu üretim merkezlerinin adreslerini kamuoyuyla paylaşacağız. İnsanlar orada ne üretildiğini bilmeli" uyarısında bulundu.Ne olmuştu?Mayıs ayı sonunda Kanada Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukraynalı savunma şirketi Airlogix ile Kanadalı İHA üreticisi Sentinel Research and Development arasında bir anlaşma imzalandığı duyurulmuştu. Anlaşma, Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kanada topraklarında ortak İHA üretimini öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/zaharova-iranda-kara-harekati-telafisi-mumkun-olmayan-sonuclar-dogurabilir-1106395408.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, kanada, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)